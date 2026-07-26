El horario ideal para desayunar, según expertos, y cuidar la salud cardiovascular

El desayuno es considerado una de las comidas más importantes del día, ya que ayuda a activar el metabolismo después del ayuno nocturno y aporta los nutrientes necesarios para comenzar la jornada con energía y mayor claridad mental.

Diversas investigaciones también señalan que una primera comida equilibrada puede favorecer la concentración, el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo. Incorporar alimentos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables permite prolongar la sensación de saciedad y contribuir a una mejor regulación de los niveles de glucosa en sangre.

Sin embargo, además de qué alimentos se consumen, los especialistas advierten que el horario del desayuno también puede influir en la salud del corazón.

Un estudio publicado en 2023 por la revista Nature analizó la relación entre los horarios de alimentación y el riesgo cardiovascular. Para la investigación se evaluaron datos de más de 103.000 adultos, en su mayoría mujeres, quienes registraron sus hábitos alimentarios durante varios días. El seguimiento promedio fue de 7,2 años.

Los resultados indicaron que las personas que desayunaban después de las 9 de la mañana presentaban un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Además, los investigadores observaron que cada hora de retraso en la primera comida del día se asociaba con un aumento adicional del riesgo.

El estudio también analizó el horario de la cena y encontró una relación similar: quienes cenaban después de las 21 horas tenían un 28% más de riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares en comparación con quienes cenaban alrededor de las 20 horas.

El rol del ritmo circadiano en la alimentación

Uno de los factores que podría explicar esta relación es el ritmo circadiano, el reloj biológico interno que regula diferentes funciones del organismo, entre ellas el metabolismo y la sensibilidad a la insulina.

Cuando una persona retrasa demasiado el desayuno, puede producirse una menor respuesta del organismo a la insulina, lo que con el tiempo podría favorecer alteraciones metabólicas vinculadas con un mayor riesgo cardiovascular.

Además, una investigación realizada en 2020 señaló que comer más tarde durante la noche puede favorecer el aumento de peso y afectar el metabolismo de las grasas, reforzando la importancia de mantener horarios regulares de alimentación.

Por eso, los especialistas destacan que para cuidar la salud cardiovascular no solo es importante elegir alimentos nutritivos, sino también respetar horarios de comida alineados con el funcionamiento natural del organismo.