Cruce entre Ferraro y Quirno por el voto argentino en la ONU sobre Derechos Humanos

La votación de Argentina contra la renovación de Volker Türk generó una fuerte controversia política.

Maximiliano Ferraro calificó como una "vergüenza" la postura adoptada por la Cancillería.

El canciller Pablo Quirno respondió a las críticas y defendió la decisión del Gobierno.

El diputado amplió sus cuestionamientos hacia la política exterior y el reciente viaje de Javier Milei a Brasil.

Ferraro reclamó que el canciller explique en el Congreso los fundamentos de la votación en la ONU.

El episodio volvió a poner en debate el rumbo de la política exterior impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión del Gobierno argentino de votar en contra de la renovación de Volker Türk como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió un nuevo frente de controversia política y diplomática. La postura adoptada por la Cancillería generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición y derivó en un fuerte intercambio público entre el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y el canciller Pablo Quirno, quienes protagonizaron un intenso cruce a través de las redes sociales.

La polémica se desató luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la continuidad de Türk al frente del organismo por un nuevo mandato de cuatro años, que se extenderá hasta octubre de 2030. La votación concluyó con un amplio respaldo internacional: 144 países acompañaron la renovación, mientras que apenas diez votaron en contra y trece optaron por la abstención. Argentina quedó incluida dentro del reducido grupo de Estados que rechazó la continuidad del funcionario.

Tras conocerse el resultado, Ferraro expresó su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo y apuntó directamente contra la política exterior impulsada por la administración de Javier Milei. En una publicación realizada en su cuenta de la red social X, calificó como una "vergüenza" la posición adoptada por la Cancillería y manifestó su preocupación por el impacto que, a su entender, esa determinación podría tener sobre la imagen internacional del país.

El legislador también hizo referencia al cuerpo diplomático argentino, al sostener que los profesionales del servicio exterior deben ejecutar decisiones políticas con las que, según sugirió, podrían no coincidir. Sus declaraciones generaron una inmediata respuesta del canciller Pablo Quirno, quien rechazó las críticas y defendió la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de la misma red social, Quirno respondió que resultaba inapropiado emitir juicios sin conocer en profundidad los fundamentos de la decisión adoptada por el Gobierno. Con ese mensaje, el funcionario buscó desestimar los cuestionamientos formulados por el diputado y respaldó la postura oficial en el ámbito de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el intercambio no terminó allí. Ferraro volvió a responder y amplió sus críticas hacia la política exterior del Gobierno nacional. En esa nueva intervención vinculó el episodio con el reciente viaje del presidente Javier Milei a Brasil, donde participó de actividades organizadas por el Partido Liberal y expresó públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Para el diputado opositor, las declaraciones realizadas por el mandatario durante esa visita y su posicionamiento frente a la política brasileña no contribuyen al fortalecimiento de la relación bilateral con uno de los principales socios comerciales y estratégicos de Argentina. En ese sentido, cuestionó el tono utilizado por Milei durante su discurso y consideró que la política exterior debería preservar los vínculos institucionales entre ambos países.

Ferraro también puso el foco sobre el resultado de la votación en la ONU al señalar que Argentina terminó compartiendo su posición con un reducido grupo de países, circunstancia que, según sostuvo, merece una explicación pública por parte del Gobierno.

En ese marco, el legislador reclamó que el canciller concurra a la Cámara de Diputados para informar los motivos que llevaron al Ejecutivo a votar en contra de la continuidad de Türk, así como también para brindar precisiones sobre otras decisiones adoptadas por la Cancillería y los acuerdos internacionales suscriptos en los últimos meses.

El episodio se suma a una serie de debates que vienen marcando la política exterior argentina desde el inicio de la actual gestión, caracterizada por un reposicionamiento en distintos organismos internacionales y por la adopción de posturas diferenciadas respecto de gobiernos y bloques con los que el país mantenía una relación tradicional.

Mientras el oficialismo sostiene que sus decisiones responden a una nueva orientación en materia de política internacional basada en principios y afinidades ideológicas, sectores de la oposición consideran que algunos de esos posicionamientos pueden afectar la inserción internacional de Argentina y generar tensiones con socios estratégicos.

La controversia por la votación en las Naciones Unidas y el posterior intercambio entre Ferraro y Quirno reflejan las diferencias existentes en torno al rumbo de la política exterior argentina, un tema que continúa generando debate tanto en el ámbito institucional como en el escenario político nacional.