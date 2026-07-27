Mayra Mendoza defendió al kirchnerismo y apuntó contra Milei y Macri

Mayra Mendoza defendió la gestión del kirchnerismo y cuestionó las políticas económicas de Javier Milei y Mauricio Macri.

La dirigente afirmó que los modelos de ambos gobiernos perjudican tanto a los trabajadores como a las empresas.

También reivindicó la justicia social como un instrumento necesario para el desarrollo económico y social.

Mendoza respondió a las críticas de Waldo Wolff y defendió la evolución de los planes sociales durante los gobiernos kirchneristas.

La legisladora volvió a expresar un firme respaldo político a Cristina Fernández de Kirchner.

Sus declaraciones se producen en medio de la crisis interna del PJ y del creciente enfrentamiento entre el oficialismo y el kirchnerismo.

En medio de la crisis interna que atraviesa el Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, la dirigente kirchnerista y ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, volvió a expresar su respaldo al espacio político que lidera Cristina Fernández de Kirchner y lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri, a quienes responsabilizó por las consecuencias económicas que, según sostuvo, afectan tanto a los trabajadores como al sector empresarial.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Mendoza compartió un fragmento de un libro del periodista Leandro Renou y utilizó ese contenido para reivindicar la gestión de los gobiernos kirchneristas. En ese marco, afirmó que una de las razones del rechazo que determinados sectores mantienen hacia ese espacio político radica en que, durante esos años, el crecimiento económico benefició tanto a las empresas como a los trabajadores.

"Quizá encontramos una pista que nos explique por qué tanta bronca del poder con el kirchnerismo. No les fue mal. De hecho, todo lo contrario. Pero también les fue bien a los trabajadores. Y ese parece ser el pecado. Haber hecho una Argentina equilibrada", expresó la legisladora bonaerense.

En la misma publicación, la dirigente cuestionó las políticas económicas impulsadas por las administraciones de Mauricio Macri y Javier Milei. Según planteó, ambos modelos terminan perjudicando no solamente a los sectores asalariados, sino también a las propias empresas.

Mendoza sostuvo que las políticas de ajuste implementadas por ambos gobiernos "arrasan incluso con las empresas" y consideró que aún es posible evitar mayores consecuencias económicas si se modifica el rumbo actual.

Asimismo, volvió a reivindicar el concepto de justicia social, al señalar que constituye una herramienta no solo necesaria desde el punto de vista social, sino también conveniente para el desarrollo económico del país.

Las declaraciones se producen en un contexto de reacomodamiento dentro del peronismo, donde distintos sectores buscan redefinir estrategias políticas y fortalecer el liderazgo del espacio de cara a los próximos desafíos electorales.

La dirigente también protagonizó recientemente un nuevo cruce con el legislador porteño del PRO Waldo Wolff, quien había vuelto a cuestionar al kirchnerismo por la administración de los planes sociales durante sus gobiernos.

En respuesta, Mendoza rechazó esas acusaciones y apeló nuevamente a las redes sociales para defender la gestión de los gobiernos kirchneristas. Bajo la frase "Los libros no muerden", sostuvo que las cifras oficiales reflejan una reducción significativa en la cantidad de beneficiarios de planes sociales durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

Según indicó, en 2003 el Estado contaba con alrededor de dos millones de beneficiarios de programas sociales, mientras que al finalizar el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner, en 2015, esa cifra se había reducido hasta aproximadamente 200 mil personas.

La legisladora utilizó esos datos para sostener que la expansión del empleo registrada durante ese período permitió disminuir la dependencia de la asistencia estatal, en contraposición a las críticas formuladas por dirigentes de la oposición.

En paralelo, Mendoza volvió a manifestar públicamente su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, con quien mantiene una estrecha identificación política. En sus recientes declaraciones vinculó el deterioro de distintos indicadores económicos con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, consideró que la situación judicial de la ex presidenta forma parte de un proceso político que, según su visión, tiene consecuencias sobre el escenario económico y social del país.

Las manifestaciones de Mendoza se suman a una serie de pronunciamientos de referentes del kirchnerismo que, en las últimas semanas, intensificaron sus cuestionamientos a la gestión de Javier Milei, especialmente en materia económica, laboral y social.

Mientras tanto, el oficialismo continúa defendiendo el programa económico basado en el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y las reformas estructurales, en un escenario donde la confrontación política entre el Gobierno y la principal fuerza opositora mantiene un elevado nivel de tensión.