Paulón cuestionó el viaje de Milei a Brasil y anticipó acciones en el Congreso

Esteban Paulón cuestionó el viaje de Javier Milei a Brasil por considerar que tuvo un carácter partidario.

El diputado afirmó que se utilizaron recursos públicos para actividades que, según su visión, no respondieron a intereses institucionales.

La visita incluyó la participación del Presidente en la Convención Nacional del Partido Liberal y su respaldo a Flávio Bolsonaro.

Paulón también criticó la presencia del canciller en la comitiva oficial y la ausencia de una agenda institucional.

El legislador sostuvo que el apoyo a un espacio político brasileño representa una injerencia en asuntos internos de un país socio.

El diputado anticipó que impulsará acciones parlamentarias para revisar la actuación del Poder Ejecutivo en relación con el viaje.

El diputado nacional Esteban Paulón, integrante del Partido Socialista dentro del bloque Provincias Unidas, cuestionó con dureza el viaje que realizó el presidente Javier Milei a Brasil y adelantó que impulsará iniciativas parlamentarias para revisar el uso de recursos públicos durante esa visita oficial. El legislador sostuvo que la agenda desarrollada por el mandatario tuvo un carácter partidario y consideró que no respondió a intereses institucionales del Estado argentino.

Las críticas fueron difundidas a través de una publicación en la red social X, donde Paulón manifestó su desacuerdo con la participación del jefe de Estado en actividades organizadas por el Partido Liberal (PL), espacio político que impulsa la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones brasileñas previstas para octubre de 2027.

Según expresó el legislador, el viaje representó una utilización de recursos públicos con fines partidarios. En ese sentido, cuestionó que la comitiva oficial incluyera al canciller argentino y sostuvo que la visita no contó con una agenda institucional que justificara la participación de funcionarios del Gobierno nacional.

"Un viaje más, y van... Por temas partidarios con recursos públicos. En este caso llevando en la comitiva al Canciller y sin agenda oficial", escribió Paulón en su mensaje, en el que también anticipó que promoverá distintas acciones legislativas para analizar las características del desplazamiento presidencial.

La visita de Milei a Brasil se desarrolló durante el fin de semana e incluyó una serie de actividades políticas junto a dirigentes del Partido Liberal. En ese marco, el Presidente participó de la Convención Nacional de esa fuerza política, donde brindó un discurso de respaldo a Flávio Bolsonaro y formuló fuertes críticas hacia el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su exposición, Milei defendió las propuestas del espacio opositor brasileño y manifestó su apoyo a la candidatura del senador, en un mensaje que generó repercusiones tanto en el ámbito político argentino como en Brasil.

La agenda también incluyó un encuentro entre Milei y Flávio Bolsonaro, además de la entrega de la Orden de Ipiranga, la máxima distinción que concede el Estado de San Pablo. El reconocimiento fue otorgado por el gobernador paulista, Tarcísio de Freitas, uno de los principales referentes de la derecha brasileña.

Asimismo, el mandatario argentino expresó públicamente su pesar por no haber podido reunirse con el ex presidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por disposición de la Justicia brasileña.

Para Paulón, el contexto en el que se desarrolló la visita agrava la controversia. El diputado consideró que un presidente argentino no debe involucrarse de manera explícita en campañas electorales de otros países y sostuvo que ese tipo de acciones pueden interpretarse como una injerencia en asuntos internos de una nación con la que Argentina mantiene una relación estratégica.

En ese sentido, afirmó que los recursos del Estado no deben destinarse a actividades de carácter personal o partidario y cuestionó que el respaldo político expresado por Milei pudiera interpretarse como un agravio hacia la voluntad popular de un país socio.

Las declaraciones del legislador se producen en momentos en que la política exterior del Gobierno nacional continúa generando debate dentro de la oposición, particularmente por el perfil ideológico que Javier Milei imprime a sus vínculos internacionales y por su cercanía con dirigentes y gobiernos alineados con posiciones liberales y conservadoras.

Como parte de esa estrategia, el Presidente ha profundizado en distintas oportunidades su relación con referentes políticos de la región y del mundo que comparten su visión sobre el rol del Estado, la economía y las políticas de mercado.

Frente a este escenario, Paulón adelantó que durante la próxima semana buscará avanzar con distintas iniciativas parlamentarias destinadas a revisar la actuación del Poder Ejecutivo en relación con el viaje a Brasil. Aunque no precisó cuáles serán los mecanismos concretos que impulsará, dejó abierta la posibilidad de promover pedidos de informes u otras herramientas de control previstas en el ámbito legislativo.

El planteo del diputado anticipa un nuevo capítulo de debate político en el Congreso, donde la oposición buscará obtener explicaciones sobre los alcances institucionales del viaje presidencial, mientras el oficialismo sostiene que la actividad internacional de Milei forma parte de su estrategia de fortalecimiento de vínculos políticos con dirigentes afines de la región.