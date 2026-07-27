La incertidumbre global desafía la estabilidad económica de Argentina

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a generar incertidumbre sobre la economía argentina.

La volatilidad del precio del petróleo combina mayores ingresos por exportaciones con mayores costos internos.

Las tasas de interés internacionales elevadas dificultan el acceso de Argentina al financiamiento voluntario.

El aumento de los combustibles podría ejercer nuevas presiones sobre la inflación y la actividad económica.

La mejora de la calificación crediticia del país quedó parcialmente opacada por las turbulencias globales.

El desenlace del conflicto internacional será determinante para la evolución del dólar, la inflación y las perspectivas económicas de Argentina.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a colocar a la economía mundial en un escenario de elevada incertidumbre y sus efectos ya comienzan a sentirse en Argentina. La volatilidad del precio internacional del petróleo, el endurecimiento de las condiciones financieras y la menor previsibilidad de los mercados representan nuevos desafíos para el programa económico del Gobierno, que busca consolidar la desaceleración de la inflación y recuperar el acceso al financiamiento internacional.

El principal foco de preocupación pasa por la evolución del petróleo. En pocas semanas, el barril atravesó fuertes oscilaciones, con valores que pasaron de los 70 dólares a los 120 dólares, retrocedieron nuevamente y luego volvieron a ubicarse cerca de los 100 dólares. Esa volatilidad refleja la incertidumbre generada por un conflicto que alterna períodos de enfrentamientos, intentos de alto el fuego e incumplimientos que reactivan las tensiones militares.

Para Argentina, el impacto presenta un doble efecto. Por un lado, un petróleo más caro mejora las perspectivas de exportación del sector energético, especialmente por el crecimiento de la producción de Vaca Muerta, que se consolidó como uno de los principales motores del ingreso de divisas. Además, los mayores precios internacionales también tienden a favorecer algunas materias primas agropecuarias.

Sin embargo, esos beneficios conviven con efectos adversos para la economía doméstica. El encarecimiento del crudo presiona sobre el precio de los combustibles, lo que termina trasladándose a los costos de transporte, producción y distribución de bienes y servicios. Las empresas con capacidad para ajustar sus precios logran absorber ese impacto, mientras que aquellas que enfrentan un mercado más competitivo deben resignar márgenes de rentabilidad.

El aumento de los costos también amenaza con ralentizar el proceso de desaceleración inflacionaria que el Gobierno busca consolidar. Aunque el índice de precios mostró una importante moderación durante los últimos meses, un incremento sostenido del combustible podría volver a ejercer presión sobre distintos componentes de la economía.

A nivel internacional, el escenario también plantea dificultades adicionales. El conflicto geopolítico alimenta expectativas de menor crecimiento global y de tasas de interés más elevadas. Para países como Argentina, que buscan recuperar el acceso al crédito voluntario en los mercados internacionales, ese contexto representa un obstáculo significativo.

Cuanto mayores son las tasas internacionales, más costoso resulta obtener financiamiento para los Estados y también para las empresas privadas. Esa situación limita las posibilidades de refinanciar deuda en condiciones favorables y retrasa el retorno pleno de Argentina a los mercados internacionales de capitales.

A este panorama se suma la fuerte demanda de recursos financieros que genera la expansión de la inteligencia artificial. Las grandes compañías tecnológicas requieren inversiones cada vez mayores para desarrollar infraestructura y capacidad de procesamiento, lo que incrementa la necesidad de financiamiento y sostiene la presión sobre las tasas de interés internacionales.

Pese a ese contexto, el mercado argentino también recibió algunas señales positivas en las últimas semanas. La mejora en las calificaciones crediticias otorgadas por agencias internacionales contribuyó a una reducción del riesgo país y fortaleció las expectativas sobre una futura normalización del acceso al financiamiento externo.

No obstante, esas noticias quedaron parcialmente opacadas por la creciente incertidumbre internacional, que volvió a dominar el comportamiento de los mercados financieros.

En el plano cambiario, la evolución del dólar también permanece bajo observación. Las compras de divisas realizadas por el Banco Central ayudaron a contener las cotizaciones durante las últimas semanas, aunque el nuevo escenario internacional podría generar mayores presiones sobre el tipo de cambio si persiste el aumento del petróleo y se profundiza la desaceleración de la actividad económica.

Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a fortalecer el ingreso de divisas mediante la denominada Ley de Inocencia Fiscal, iniciativa que busca incentivar la incorporación de recursos al sistema financiero formal. De concretarse una adhesión importante, el incremento de depósitos en dólares podría fortalecer las reservas y ampliar la disponibilidad de crédito para el sector productivo.

En este escenario, el desenlace del conflicto en Medio Oriente aparece como uno de los factores más relevantes para la economía argentina. Un eventual cese definitivo de las hostilidades y la normalización de las principales rutas comerciales internacionales contribuirían a estabilizar el precio del petróleo, aliviar las presiones inflacionarias y mejorar las condiciones financieras globales. En cambio, una profundización de la guerra podría prolongar la volatilidad y obligar al Gobierno a recalibrar su estrategia económica frente a un contexto internacional mucho más desafiante.