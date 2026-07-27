Los gobernadores de la Región Centro se reúnen y vuelven a reclamar por el campo y la infraestructura

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) encabezarán el próximo martes un encuentro en la ciudad cordobesa de San Francisco, donde dejarán inaugurada la sede permanente de la Región Centro, un paso que busca fortalecer el funcionamiento institucional del bloque integrado por las tres provincias.

Además del acto oficial, los mandatarios aprovecharán la ocasión para plantear una serie de reclamos vinculados al desarrollo del interior productivo y remarcar la necesidad de avanzar en políticas que impulsen el crecimiento de las economías regionales.

Entre los principales temas que estarán sobre la mesa volverá a aparecer el pedido para reducir y, eventualmente, eliminar las retenciones al sector agropecuario, un reclamo que los tres gobiernos provinciales sostienen desde hace tiempo. Sin embargo, el tono del planteo podría modificarse dependiendo de los anuncios que realice el presidente Javier Milei durante su participación en la Expo Rural de Palermo.

Desde el entorno de Llaryora señalaron que el discurso también pondrá el foco en el valor institucional que representa contar con una sede permanente para la Región Centro, lo que permitirá dar continuidad a proyectos conjuntos y profundizar la coordinación entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Los gobernadores también buscarán destacar el peso económico de sus provincias dentro del país, subrayando el aporte que realizan a la producción agropecuaria y a la generación de divisas. En ese contexto, insistirán en la necesidad de avanzar con una reforma del esquema de retenciones y reclamarán mayores inversiones en infraestructura para potenciar el desarrollo de la región.