El veredicto por el asesinato del ex Puma Federico Aramburú

El juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburú llegó a su definición en París. Este viernes, el tribunal dio a conocer su decisión sobre la responsabilidad de Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados por el homicidio del exrugbier argentino ocurrido el 19 de marzo de 2022.

El caso se inició a partir de una pelea registrada en un bar de París que terminó con Aramburú asesinado a tiros. A lo largo de las tres semanas de audiencias, los dos principales acusados reconocieron su participación en el episodio y sostuvieron que habían actuado en un contexto de defensa propia.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía solicitó 27 años de prisión para Le Priol y 20 años para Bouvier, al considerar que ambos tuvieron responsabilidad en el crimen.

La resolución también alcanzó a otras personas involucradas en el proceso. Para la expareja de Le Priol, acusada de intentar eliminar pruebas relacionadas con el hecho, el fiscal había solicitado tres años de prisión, con dos de ellos exentos de cumplimiento. La misma pena fue requerida para otro acusado señalado por haber ayudado a ocultar a Bouvier mientras permanecía prófugo.

Qué sostuvo la Fiscalía durante el juicio

El fiscal Philippe Courroye presentó un duro alegato contra los principales acusados y cuestionó la versión de que los disparos habían sido realizados en legítima defensa.

Durante su exposición, calificó a Le Priol y Bouvier como “granadas sin seguro” y sostuvo que ambos tenían una relación marcada por la violencia, las armas y la simbología nazi. También hizo referencia a sus antecedentes y a su vinculación durante su juventud con una organización de extrema derecha.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, después del enfrentamiento dentro del bar, Aramburú y su acompañante abandonaron el lugar, pero los acusados los siguieron en un vehículo.

Las cámaras de seguridad fueron consideradas una pieza central de la investigación, ya que permitieron reconstruir parte de la secuencia y seguir el recorrido de los involucrados hasta el lugar donde se produjo el ataque.

El fiscal rechazó además los argumentos defensivos vinculados con una supuesta conducta agresiva del exrugbier. Según sostuvo durante el juicio, los testimonios recogidos durante la investigación ubicaron el origen de la pelea en la actitud de los acusados.

Courroye también destacó que Aramburú se encontraba desarmado al momento de recibir los disparos y lo describió como un hombre de familia cuya muerte fue consecuencia de una escalada de violencia.

La versión de los acusados

Tanto Le Priol como Bouvier admitieron haber disparado, aunque intentaron justificar su accionar bajo el argumento de que se encontraban actuando para defenderse.

La Justicia francesa debió analizar durante las audiencias las distintas versiones sobre lo ocurrido aquella madrugada, además de las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de las personas que estaban en el lugar.

Con la lectura del veredicto, el tribunal puso fin al proceso judicial iniciado por el crimen de Federico Aramburú, ocurrido hace más de cuatro años en París.