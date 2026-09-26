Qué dijo la prensa francesa tras el veredicto por el crimen de Federico Aramburú

El asesinato de Federico Martín Aramburú, exjugador de Los Pumas, volvió a ocupar un lugar destacado en los medios franceses tras conocerse este viernes el veredicto por el crimen ocurrido en París en marzo de 2022.

La Justicia francesa condenó a Loïk Le Priol a 26 años de prisión y a Romain Bouvier a 19 años de cárcel, en una sentencia que fue rápidamente recogida por los principales diarios y portales del país.

Qué destacaron los principales medios franceses

El diario Le Parisien puso el foco en la magnitud de las penas impuestas a los dos acusados. El medio señaló que Le Priol, exmilitar, recibió una condena de 26 años, mientras que Bouvier, exestudiante de Derecho, fue sentenciado a 19 años.

Uno de los aspectos destacados por el periódico fue la decisión del tribunal de no considerar probada la premeditación en el ataque que terminó con la vida del exrugbista argentino.

También L’Équipe llevó el veredicto a su cobertura principal y detalló las condenas establecidas por el tribunal. El reconocido medio deportivo señaló que Le Priol fue condenado por el homicidio de Aramburú, mientras que Bouvier recibió una pena por intento de homicidio.

El portal deportivo también remarcó que durante el juicio no logró acreditarse la existencia de una premeditación en el ataque.

El trasfondo político que abordó la prensa

Otros medios franceses fueron más allá de la sentencia y pusieron la lupa sobre el perfil de los condenados.

Le Monde hizo especial referencia a los vínculos de los acusados con sectores de extrema derecha y repasó el contexto político que rodeaba a ambos. Además, recordó que la fiscalía había solicitado penas de 27 años para Le Priol y 20 años para Bouvier.

El periódico también recogió las palabras de Le Priol antes de conocer la decisión judicial. Durante esa instancia, el condenado pidió perdón a la familia de Aramburú por los disparos que terminaron provocando la muerte del exintegrante de Los Pumas.

Por su parte, medios como Libération también abordaron el caso desde una perspectiva más amplia, con especial atención a las trayectorias personales de los acusados y al contexto de violencia relacionado con grupos de extrema derecha en Francia.

Un crimen que volvió a ocupar las portadas

Mientras los medios deportivos concentraron su cobertura en el desarrollo del ataque, las pruebas presentadas durante el juicio y las condenas, los diarios de análisis político y actualidad profundizaron en el perfil de los acusados y el contexto en el que ocurrió el crimen.

De esta manera, el veredicto volvió a poner el caso Aramburú en el centro de la agenda francesa, más de cuatro años después del asesinato del exrugbista argentino en una brasserie de París.