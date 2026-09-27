Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron una fuerte convocatoria y buscan sostener el impulso deportivo

Más de 200.000 estudiantes participaron de actividades vinculadas a la competencia. Desde la Provincia buscan aprovechar el interés generado para fortalecer la práctica de distintas disciplinas.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron un balance positivo en materia de convocatoria y permitieron acercar a miles de jóvenes a disciplinas deportivas que habitualmente tienen menor presencia en la provincia.

El secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti, informó que la organización provincial permitió recibir a unos 212.000 estudiantes provenientes de 365 localidades, en el marco de las distintas actividades desarrolladas durante la competencia.

Según explicó el funcionario, la magnitud de la convocatoria generó un renovado interés entre los jóvenes y abrió la posibilidad de incorporar nuevos participantes a diferentes disciplinas deportivas.

Buscan sostener el interés después de los Juegos

Ante el incremento de la demanda, el Gobierno provincial trabaja junto con federaciones y clubes locales para generar espacios que permitan incorporar a los nuevos deportistas y mantener la actividad una vez finalizada la competencia.

La intención es que las instalaciones utilizadas durante los Juegos continúen teniendo actividad y puedan ser aprovechadas por quienes se acercaron por primera vez a determinadas disciplinas.

El objetivo también contempla fortalecer el vínculo entre las instituciones deportivas y los jóvenes que participaron de las propuestas vinculadas al evento.

Custodia de las instalaciones

En paralelo, se implementó un esquema de seguridad permanente para preservar los distintos recintos deportivos utilizados durante los Juegos.

El operativo contempla la participación conjunta de personal de seguridad pública y privada, con el propósito de prevenir actos de vandalismo y proteger la infraestructura y el patrimonio público.

De esta manera, la Provincia busca que las instalaciones que fueron parte del evento puedan mantenerse en condiciones y continuar siendo utilizadas para actividades deportivas y de formación.