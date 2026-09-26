Santa Fe asignó 9.900 horas docentes para reforzar la formación en el I.Se.P.

La medida alcanza al segundo cuatrimestre de 2026 y contempla designaciones de carácter interino para garantizar el desarrollo de carreras, cursos y distintos trayectos formativos.

El Gobierno de Santa Fe autorizó la asignación de 9.900 horas cátedra docentes de carácter interino para el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2026 en el Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P.).

La medida fue establecida a través del Decreto 2001/2026, con el objetivo de cubrir las necesidades docentes contempladas en la planificación académica de la institución y asegurar la continuidad de las diferentes propuestas de formación.

Las horas asignadas estarán destinadas al dictado de carreras, cursos y trayectos formativos previstos para la segunda mitad del año. De esta manera, se busca garantizar la cobertura de las horas cátedra que se encuentran vacantes de manera transitoria.

El esquema de designaciones interinas cuenta con un antecedente normativo en el Decreto N.º 2441/10, que estableció el marco para la cobertura de horas docentes bajo esta modalidad dentro del ámbito del I.Se.P.

De acuerdo con lo dispuesto por la normativa, la medida apunta a garantizar la disponibilidad de docentes necesaria para sostener el calendario académico y el normal funcionamiento de las distintas instancias de capacitación que lleva adelante el Instituto de Seguridad Pública durante el segundo cuatrimestre.