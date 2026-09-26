Lousteau cuestionó cómo se mide la pobreza en Argentina

Martín Lousteau cuestionó distintos aspectos de la metodología utilizada para medir la pobreza en Argentina.

El indicador compara los ingresos de los hogares con el valor de la Canasta Básica Total.

El diputado planteó diferencias entre los ingresos declarados en la EPH y los registros administrativos disponibles.

Lousteau cuestionó que la estructura de consumo utilizada como referencia provenga de una encuesta realizada en 2004-2005.

También señaló que las diferencias temporales entre ingresos y valor de la canasta pueden influir en la medición durante períodos inflacionarios.

El diputado sostuvo que la evolución de la pobreza también debe analizarse junto con el empleo y el poder adquisitivo de los hogares.

Martín Lousteau puso el foco en la metodología utilizada para medir la pobreza en Argentina y planteó que determinadas diferencias en la forma de calcular los ingresos de los hogares y de establecer el valor de la canasta básica pueden modificar la interpretación sobre la evolución del indicador. El diputado nacional sostuvo que el porcentaje de pobreza no depende únicamente de las condiciones económicas, sino también de cómo se construyen y relevan los datos utilizados para obtenerlo.

El cálculo combina dos elementos principales: el valor de una canasta de bienes y servicios y los ingresos declarados por los hogares. La Canasta Básica Alimentaria establece el límite utilizado para determinar la indigencia, mientras que la Canasta Básica Total incorpora otros consumos y servicios y permite establecer la línea de pobreza. El resultado surge de comparar esos valores con los ingresos registrados en los hogares relevados mediante la Encuesta Permanente de Hogares.

Para Lousteau, uno de los problemas está relacionado con la información sobre los ingresos. Según explicó, una parte de los datos surge directamente de las respuestas de las personas encuestadas acerca de cuánto dinero percibieron. En determinados casos, esas declaraciones pueden contrastarse con registros administrativos, como ocurre con asalariados privados registrados, empleados públicos y jubilados. La posibilidad de verificar los datos es menor en el caso de trabajadores informales, independientes y cuentapropistas.

El diputado sostuvo que existen diferencias entre los ingresos informados en la encuesta y los que aparecen en registros administrativos. A su entender, esas discrepancias pueden tener consecuencias sobre el resultado final de la medición. Si los ingresos relevados son superiores a los efectivamente percibidos, la proporción de hogares que aparece por debajo de la línea de pobreza puede resultar menor.

Otro de los aspectos señalados por Lousteau está relacionado con la composición de la canasta utilizada para establecer esa línea. El economista cuestionó que la estructura de consumo de referencia corresponda a una encuesta realizada durante 2004 y 2005, pese a que posteriormente se efectuó otra entre 2017 y 2018.

La diferencia entre ambos períodos plantea un interrogante sobre los cambios registrados en los hábitos de consumo de los hogares. Lousteau sostuvo que algunos gastos tienen actualmente una incidencia diferente sobre el presupuesto familiar y destacó particularmente el peso de los servicios públicos. Desde su perspectiva, una estructura de consumo que no refleje esos cambios podría influir sobre el nivel de pobreza calculado.

En su exposición también vinculó esta discusión con los trabajos realizados para actualizar la canasta y con la salida de Marco Lavagna del INDEC. Además, mencionó un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que analizó cómo podría modificarse la estimación al utilizar una estructura de consumo actualizada.

El tercer elemento planteado por Lousteau se refiere al momento en que se toman los datos. Según explicó, el valor de la canasta y los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares no necesariamente corresponden al mismo período. En un contexto de inflación, esa diferencia temporal puede adquirir mayor importancia debido a que los precios y los ingresos no necesariamente evolucionan al mismo ritmo.

El diputado también mencionó la posibilidad de que la inflación elevada dificulte la precisión con la que las personas recuerdan y declaran sus ingresos. De acuerdo con una hipótesis analizada por el CEDLAS, esa situación podría generar una subdeclaración. Sin embargo, Lousteau reconoció que existen interrogantes entre especialistas respecto de las causas y la magnitud de esas diferencias.

A partir de estos cuestionamientos, Lousteau comparó la serie oficial con estimaciones que incorporan correcciones metodológicas. Señaló que el indicador oficial ubicó la pobreza en 41,7% al comienzo de la gestión de Javier Milei y en 31,6% durante el primer semestre de 2025. Según su planteo, una medición corregida elevaría el punto de partida al 43,1% y mostraría una evolución diferente durante el período posterior a la devaluación y la aceleración inflacionaria de fines de 2023.

El diputado vinculó además la evolución de la pobreza con el empleo y el poder adquisitivo. Sostuvo que una reducción de la inflación, por sí sola, no necesariamente implica una mejora sostenida de las condiciones de vida si los salarios no recuperan capacidad de compra o si el mercado laboral no genera nuevas fuentes de trabajo.

La discusión planteada por Lousteau, de esta manera, se concentra en los criterios utilizados para construir el indicador. El valor y la composición de las canastas, la información sobre los ingresos y el momento en que se comparan ambos elementos pueden incidir sobre el resultado. Por eso, según su planteo, las variaciones del porcentaje de pobreza deben analizarse también a partir de la metodología utilizada para medirlas.