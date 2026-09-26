La historia de amor de Leticia Siciliani y su novia Karen

Leticia Siciliani atraviesa una relación de siete años con Karen y, durante una entrevista en Otro día perdido (eltrece), habló sobre su historia de amor, la manera en que entiende el compromiso y sus proyectos personales para los próximos años.

La actriz recordó cómo comenzó el vínculo y contó que fue ella quien tomó la iniciativa cuando conoció a quien hoy es su pareja. Con su habitual sentido del humor, explicó que desde el comienzo dejó en claro su interés.

Cómo comenzó la historia de amor de Leticia Siciliani y Karen

Durante la charla con Mario Pergolini, Siciliani contó que conoció a Karen a través de amigos en común y que decidió avanzar pese a no saber inicialmente cómo sería recibida su propuesta.

“Me gustaba mucho una chica que hoy en día tengo la suerte que es mi novia y bueno, le insistí”, recordó la actriz.

Según relató, finalmente decidió invitarla a salir y expresar directamente lo que sentía: “La invité a salir, le dije que me gustaba”.

Con el paso del tiempo, aquel primer acercamiento se transformó en una relación que ya lleva siete años.

Por qué no considera necesario casarse

Al hablar sobre el matrimonio, Siciliani dejó en claro que el casamiento formal no representa una prioridad dentro de su relación.

“No, yo estoy re comprometida ya”, respondió cuando le preguntaron por la posibilidad de pasar por el Registro Civil. La actriz explicó que en algún momento había considerado la idea, aunque más vinculada al deseo de su pareja que a una necesidad propia.

Para Siciliani, el compromiso está relacionado con el vínculo cotidiano y el proyecto que construyen juntas, más allá de la existencia de un documento que formalice la relación.

El deseo de ser madre y formar una familia

La actriz también se refirió en otra oportunidad a uno de sus proyectos personales: su deseo de maternar.

Durante una entrevista con Moria Casán, Siciliani se definió con humor como una persona muy romántica y contó cómo suele imaginar sus relaciones: “Yo soy re Susanita. Cuando arranco con alguien pienso que, mientras dure, es eterno”.

En ese contexto, reconoció que tiene el deseo de ser madre en algún momento de su vida, aunque todavía no definió cuándo ni de qué manera.

“Sí tengo el deseo de maternar a alguien en algún momento de mi vida, pero no sé cuándo”, expresó. Y agregó que actualmente existen diferentes caminos para concretar ese proyecto: “No sé cómo. Hay muchas formas de maternar”.

Mientras tanto, Siciliani y Karen continúan construyendo su relación con un perfil alejado de las grandes exposiciones y compartiendo tanto su vida cotidiana como algunos viajes y momentos de descanso.