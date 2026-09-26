Tini Stoessel compartió las postales de su show en Ecuador

Tini Stoessel continúa con su gira FUTTTURA mientras atraviesa un momento personal marcado por el distanciamiento de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. En las últimas semanas, trascendió que la cantante habría decidido separar a su padre del manejo de su carrera después de 15 años de trabajo conjunto, en medio de un conflicto de carácter laboral.

Mientras esa situación permanece en el centro de la escena, la artista continúa con su agenda profesional y compartió en redes sociales un amplio álbum de fotos de sus recientes presentaciones en Guayaquil y Quito, Ecuador.

“Guayaquil y Quito GRACIAS nos hicieron muy felices lxs amo muchoooooooooo”, escribió Tini al publicar las imágenes, que recorren diferentes momentos de sus conciertos y del backstage.

Los looks y la puesta en escena de Tini

El álbum comienza con una fotografía de la cantante a contraluz, sobre un fondo negro, con el cabello rubio y ondulado y una llamativa prenda púrpura con textura de plumas.

En otra de las imágenes, aparece durante una coreografía con un top de lentejuelas plateadas, cinturón de cadenas doradas y medias de red, mientras comparte escenario con sus bailarines sobre una estructura metálica.

La artista también mostró distintos cambios de vestuario. En una de las postales se la puede ver sentada sobre los escalones de la escenografía, con una chaqueta de plumas blancas, top en tonos rosa y negro, medias de red y botas fucsias.

Otro de los momentos destacados fue su presentación junto a Jorge Blanco. Ambos interpretaron un tema en blanco y negro, frente al público, mientras Tini lució una falda de tul y botas con detalles de encaje.

Las imágenes también permitieron ver parte del trabajo que se realiza detrás del escenario. En una de ellas, integrantes de su equipo se encargan de su maquillaje y peinado minutos antes de salir a escena. Otra fotografía muestra a la cantante con un cambio de look, con el cabello castaño y maquillaje en tonos violetas y rosados.

La foto con Rodrigo De Paul

Entre las postales del backstage hubo una que rápidamente llamó la atención: Tini aparece tomada de la mano con Rodrigo De Paul en un espacio de fondo oscuro.

La cantante luce un top negro estilo arnés y lleva sus tatuajes al descubierto, mientras que el futbolista aparece con una gorra hacia atrás, remera negra y un collar dorado.

De Paul, además, dejó un comentario en la publicación que no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja: “Amor de mi vida”.

Más invitados y momentos del show

El recorrido fotográfico también incluye una presentación junto a Maxi Espíndola. Ambos aparecen cantando bajo una iluminación roja, mientras detrás de ellos se proyectan imágenes sobre una pantalla y se despliega parte de la escenografía de la gira.

En otros registros, Tini aparece acompañada por bailarines con pelucas rubias y vestuario plateado, rodeada de humo y luces. También se la ve interpretando canciones sentada, con un top blanco y una amplia falda de tul.

La artista compartió además varias fotografías en blanco y negro, entre ellas una en la que aparece inclinada hacia el público con el micrófono en la mano, mientras detrás se observa una multitud que sostiene luces encendidas.

De esta manera, Tini continúa recorriendo distintos escenarios con FUTTTURA y mostró parte de la intimidad de sus presentaciones en Ecuador, entre cambios de vestuario, invitados especiales, momentos de backstage y una puesta en escena cargada de luces y coreografías.