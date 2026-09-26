Murió Oscar González Oro: el reconocido periodista tenía 74 años

Oscar González Oro murió a los 74 años. El reconocido periodista y conductor fue durante décadas una de las voces más identificadas de la radio argentina y, en los últimos años, se había instalado en Uruguay.

La noticia generó repercusión entre colegas, oyentes y figuras de los medios que compartieron distintos recuerdos de su extensa carrera.

Los mensajes que habían preocupado a sus seguidores

En enero, González Oro había publicado un mensaje en sus redes sociales que despertó preocupación entre quienes lo seguían. En esa oportunidad, escribió: “Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz”.

En aquella publicación, el periodista también expresó cómo quería ser recordado y agradeció el vínculo que había construido con su público a lo largo de los años.

“Sé que mi nombre resonará en oídos queridos. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente”, había escrito.

Meses antes, en junio, también había compartido una serie de reflexiones que llamaron la atención de sus seguidores. “Abrazá fuerte, porque el último abrazo no avisa”, expresó, antes de mencionar la importancia de aprovechar los encuentros familiares, las reuniones, los cafés y los momentos compartidos con seres queridos.

Cuando anunció su retiro de los medios

La decisión de alejarse de la radio había sido comunicada públicamente por González Oro en marzo de 2021, durante su programa La vida misma, que conducía por Radio Rivadavia.

“Me llegó la jubilación, estoy anunciando mi retiro de los medios”, había anunciado entonces ante sus oyentes.

El periodista explicó que quería comenzar una etapa diferente y dedicar más tiempo a su vida personal y a su familia.

“Llegó el momento de decir ‘hasta acá llegué’. Estoy cansado”, había expresado. En aquella oportunidad también habló de un cansancio que, según sus propias palabras, no era solamente físico, sino también moral y espiritual.

González Oro recordó que había pasado buena parte de su vida trabajando en estudios de radio y televisión y reconoció que esa dedicación había significado resignar tiempo junto a sus hijos.

“La mitad la pasé en un estudio y seguramente descuidé y me perdí los últimos 20 años de la vida de mis hijos”, había señalado al explicar los motivos de su retiro.