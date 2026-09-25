Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina

Sofía Gonet, conocida en redes sociales como La Reini, atraviesa un momento de máxima preocupación luego de denunciar a un hombre al que acusa de acosarla desde hace una década. Tras formalizar la presentación, la influencer comenzó a contar con una fuerte custodia policial que, según relató, la acompaña prácticamente durante toda su rutina.

La joven habló sobre la situación junto a su padre, quien durante estos días también asumió el rol de acompañarla permanentemente. Entre risas, describió la particular situación: “Tengo guardaespaldas que me está siguiendo hace cuatro días. Mi papá. Estoy siendo totalmente custodiada”.

La protección no se limita a sus traslados. Gonet contó que cuenta con efectivos policiales tanto en su domicilio como en los lugares donde desarrolla sus actividades. “Tengo policías hasta, voy al baño y hay un policía, o sea, a ese nivel”, explicó.

También mencionó la seguridad que la acompaña cuando concurre a Telefe y la que permanece en su vivienda. “Vengo a Telefe, tengo no sé cuánta seguridad. Voy a mi casa, tengo al policía en la puerta, al policía en la terraza, al policía en la puerta”, enumeró, mientras bromeaba con su padre y lo definía como su “patovica”.

El acoso comenzó hace diez años

La denuncia de Gonet expuso una situación que, según contó la propia influencer, se inició cuando todavía no tenía la popularidad que alcanzó en los últimos años.

En un video publicado en TikTok, explicó que el hombre comenzó a contactarla a través de las redes sociales y que el hostigamiento virtual se mantuvo durante aproximadamente diez años.

“Este hombre me acosa de manera virtual hace ya diez años. Todo arrancó cuando yo no era conocida, tenía otra pareja, me descubrió por redes sociales y desde ahí no la cortó”, relató.

Con el paso del tiempo, de acuerdo con su testimonio, el comportamiento se volvió cada vez más invasivo. Gonet mencionó el envío de fotografías acompañadas por velas y sales de colores, además de tatuajes relacionados con su imagen.

La influencer también aseguró que el hombre logró obtener información sobre su entorno y establecer contacto con integrantes de su familia. “Obviamente, también él logró identificar y contactarse con toda mi familia, con mi mamá, con mi papá”, contó.

Qué pasó con Homero Pettinato

El caso tomó mayor repercusión después de que Homero Pettinato denunciara haber recibido amenazas, luego de que un hombre se presentara en las inmediaciones del estudio de OLGA.

Según trascendió, el episodio ocurrió cuando el acusado realizó un gesto amenazante sobre su cuello dirigido hacia el conductor. A partir de ese hecho, la situación de Gonet también quedó bajo la atención de las autoridades.

Fuentes policiales indicaron que la influencer realizó la denuncia en la comisaría 14B, donde se dispuso que recibiera un botón antipánico y una consigna de seguridad.

El periodista Augusto Telias brindó más detalles en Cortá por Lozano y señaló que el acusado fue identificado como Claudio Hernán Di Carlo, quien utilizaría en redes sociales el nombre Hernán Bloquero.

La causa quedó en manos de la Justicia porteña

De acuerdo con la información difundida por Telias, Di Carlo fue imputado por amenazas simples y citado a indagatoria por la Justicia porteña.

La investigación quedó a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6. La citación se realizó por vía telefónica luego de que efectivos policiales intentaran localizar al acusado en Junín, ciudad de la que sería oriundo.

Mientras avanza la investigación, Gonet continúa con medidas de seguridad especiales.

Pettinato también pidió protección

Pettinato habló públicamente sobre lo ocurrido y señaló que su principal preocupación está relacionada con la seguridad de Gonet.

“Ver rojo y amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando stories todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso”, sostuvo en diálogo con Primicias Ya.

Además, confirmó que también solicitó un botón antipánico.

El conductor reconoció que el episodio modificó incluso su manera de afrontar las presentaciones en vivo. “Mi paranoia es el show del viernes porque en un show estás muy expuesto”, manifestó.

También contó que tuvo un momento de temor cuando quedó solo en el estudio después de que se retirara el resto del equipo. “En un momento se fueron todos y quedé solo. Escuché dos ruidos y dije, me voy a la miércoles, acá estoy reloco”, relató.

La influencer había admitido que nunca denunció el acoso

Antes de realizar la presentación formal, Gonet había reconocido que durante años no había recurrido a la Justicia pese a la continuidad del hostigamiento.

“La verdad es que nunca lo denuncié porque medio que me acostumbré a vivir con esta situación”, había expresado en el video publicado en TikTok.

En aquella oportunidad, la influencer también manifestó su expectativa de que las autoridades pudieran localizar al hombre señalado y evitar que la situación volviera a repetirse.

“Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más”, había dicho.