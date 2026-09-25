El mapa de la pobreza: las fuertes brechas entre ciudades

Concordia registró el mayor nivel de pobreza, con 56,2% de su población afectada.

CABA presentó el menor índice, con 11,1%, una diferencia de 45,1 puntos frente a Concordia.

El Noreste fue la región con mayor incidencia, con 41,5% de personas pobres.

Cuyo alcanzó 36,7% y mostró niveles similares entre Mendoza, San Juan y San Luis.

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly tuvo el mayor aumento interanual, con 10,3 puntos porcentuales.

Mar del Plata registró la mayor reducción, con una caída de 7,1 puntos porcentuales.

El mapa de la pobreza en la Argentina presenta diferencias profundas entre regiones y, especialmente, entre ciudades que forman parte de una misma zona geográfica. El último relevamiento del Indec, correspondiente al primer semestre de 2026 y elaborado sobre los 31 principales aglomerados urbanos, muestra que detrás del promedio nacional existen realidades sociales muy diferentes según el lugar de residencia.

En el conjunto de los 31 aglomerados, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, equivalente a 9.729.000 habitantes, mientras que el 24,4% de los hogares quedó por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, ese promedio nacional adquiere dimensiones muy distintas cuando se observa el comportamiento de cada ciudad.

Concordia encabeza el mapa con el nivel más elevado. El 56,2% de su población se encontraba en situación de pobreza durante el primer semestre, unas 94.000 personas. Se trata del único aglomerado donde el indicador supera el 50%. En términos de hogares, la proporción alcanzó al 43,6%.

En el extremo opuesto aparece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el índice fue del 11,1%. La diferencia entre ambos aglomerados alcanza 45,1 puntos porcentuales y constituye una de las expresiones más contundentes de las desigualdades territoriales que refleja la medición.

El segundo nivel más elevado correspondió a Gran Resistencia, con el 48,6% de las personas pobres. Dentro del Noreste, Posadas registró 42,2%, Corrientes 41% y Formosa 29,9%. De esta manera, la propia región exhibe diferencias considerables entre sus principales centros urbanos.

Por regiones estadísticas, el Noreste presentó la mayor incidencia, con 41,5% de personas pobres. Le siguieron Cuyo, con 36,7%; Gran Buenos Aires, con 32,1%; Noroeste, con 31,5%; región Pampeana, con 30,3%; y Patagonia, con 28,4%.

Cuyo mostró valores relativamente similares entre sus tres aglomerados relevados. Gran Mendoza registró 36,9%, Gran San Juan 36,8% y Gran San Luis 35,7%. Los tres quedaron por encima del promedio correspondiente al conjunto de las ciudades analizadas.

En Gran Buenos Aires, en cambio, la distancia entre sus dos grandes áreas resulta particularmente marcada. Mientras CABA registró 11,1% de pobreza, los partidos del Gran Buenos Aires alcanzaron 36,9%. Además, por la cantidad de habitantes que concentra, esta última zona reúne 4.888.000 personas pobres, aproximadamente la mitad del total registrado entre los 31 aglomerados.

La región Pampeana también combina situaciones muy diferentes. Además de Concordia, aparecen Gran Santa Fe con 38,6%, Gran La Plata con 37,8% y San Nicolás-Villa Constitución con 35,5%. En el otro extremo, Mar del Plata registró 20,4%.

En el Noroeste, Santiago del Estero-La Banda alcanzó 38,5%, La Rioja 38,4% y Gran Catamarca 37,3%. Salta quedó en 29,7%, Gran Tucumán-Tafí Viejo en 27,9% y Jujuy-Palpalá en 27,6%.

Patagonia presentó el promedio regional más bajo, aunque también mostró fuertes contrastes. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly llegó a 37,2%, Rawson-Trelew a 35,1% y Viedma-Carmen de Patagones a 33,2%. Ushuaia-Río Grande registró 25,9%, Río Gallegos 25,6% y Neuquén-Plottier 19,6%.

La comparación interanual agrega otro componente al mapa. En el conjunto de los 31 aglomerados, la pobreza aumentó 0,7 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025. Pero mientras algunas ciudades registraron incrementos significativos, otras mostraron descensos. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly tuvo el mayor aumento, con 10,3 puntos, seguida por Concordia, con 7 puntos, y Viedma-Carmen de Patagones, con 6,5.

En sentido contrario, Mar del Plata registró una reducción de 7,1 puntos, Río Gallegos de 6,7 y Neuquén-Plottier de 6,4. También descendieron Gran Rosario, CABA y Jujuy-Palpalá.

El conjunto de los datos muestra así un mapa de la pobreza caracterizado por fuertes diferencias territoriales. El promedio nacional permite dimensionar el fenómeno, pero son los datos de cada aglomerado los que muestran con mayor precisión cómo varía la situación social entre ciudades y regiones.