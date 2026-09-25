La pobreza volvió a subir y alcanzó al 32,3% en el primer semestre

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026 y la indigencia llegó al 7,5%.

El deterioro respecto del semestre anterior equivale a 2,05 millones de nuevos pobres y casi 600 mil nuevos indigentes.

Los chicos y adolescentes de hasta 14 años continúan siendo el grupo más afectado, con una incidencia del 44,5%.

El Noreste registró los niveles más altos de pobreza e indigencia entre las regiones del país.

Los ingresos familiares crecieron por debajo del aumento de las canastas básicas, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares.

Especialistas vinculan el empeoramiento de los indicadores con la pérdida del ingreso real, el avance del empleo precario y el menor alcance de algunas políticas sociales.

La pobreza volvió a crecer durante el primer semestre de 2026 y alcanzó al 32,3% de la población en los principales centros urbanos del país, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La indigencia también registró un incremento y se ubicó en 7,5%, reflejando un deterioro de las condiciones económicas respecto del cierre de 2025, aunque ambos indicadores permanecen por debajo de los niveles registrados dos años atrás.

Al proyectar esos porcentajes sobre el total de la población argentina, el resultado equivale a aproximadamente 15,56 millones de personas bajo la línea de pobreza y unos 3,61 millones en situación de indigencia. En comparación con el segundo semestre de 2025, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales, pasando del 28,2% al 32,3%, lo que representa unos 2,05 millones de nuevos pobres. El fenómeno también impactó en los hogares, ya que el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza.

La indigencia siguió una tendencia similar. El indicador pasó del 6,3% al 7,5% entre ambos semestres, una suba de 1,2 puntos porcentuales que equivale a 595.300 nuevos indigentes. En este caso, el 5,6% de los hogares quedó alcanzado por esa condición, mientras que la comparación con el primer semestre de 2025 muestra un incremento de 0,6 puntos.

El informe también evidencia que el impacto de la pobreza continúa siendo particularmente severo entre los sectores más jóvenes. El 44,5% de los chicos y adolescentes de hasta 14 años vive en hogares pobres. Entre las personas de 15 a 29 años, la incidencia alcanza el 36,9%; en la franja de 30 a 64 años llega al 28,8%; mientras que entre quienes tienen 65 años o más desciende al 14,8%.

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que, si bien los indicadores empeoraron frente al semestre anterior, muestran una reducción significativa respecto del primer semestre de 2024. Según señaló, la pobreza descendió desde el 52,9% registrado entonces hasta el 32,3% actual, mientras que la indigencia cayó del 18,1% al 7,5%.

Las diferencias territoriales continúan siendo marcadas. El Noreste encabezó el ranking regional con una incidencia de pobreza del 41,5%, seguido por Cuyo con el 36,7%. En el Gran Buenos Aires, el promedio fue del 32,1%, aunque el contraste interno resultó notable: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un 13,9%, mientras que en los partidos bonaerenses el indicador trepó al 36,9%.

La indigencia también mostró disparidades geográficas. El Noreste volvió a presentar el porcentaje más elevado con el 10,5%, seguido por el Gran Buenos Aires con el 8,4%. En la región Pampeana alcanzó el 7,2%; en Cuyo el 5%; en el Noroeste el 4,3%; y en la Patagonia el 4,2%, el registro más bajo del país.

Entre los aglomerados urbanos, Concordia exhibió la mayor proporción de personas pobres con el 56,2%, seguida por Gran Resistencia con el 48,6% y Posadas con el 42,2%.

Uno de los factores centrales detrás del deterioro fue la pérdida de capacidad de compra de los hogares. Durante el semestre, el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio un 11,5%, mientras que la canasta básica alimentaria subió un 21,4% y la canasta básica total un 19,6%. Esa diferencia amplió la distancia entre los ingresos y el costo de cubrir las necesidades esenciales.

El informe señala además que, entre los hogares pobres, el ingreso familiar promedio fue de $922.755, frente a una canasta básica total de $1.440.395 para ese mismo grupo. En junio, la canasta necesaria para un hogar de referencia ascendió a $1.531.473.

Especialistas atribuyen el aumento de la pobreza a una combinación de factores, entre ellos el freno en la recuperación del ingreso real, el mayor ritmo de crecimiento de las canastas básicas respecto de los ingresos, el avance de formas laborales más precarias, la pérdida de capacidad compensatoria de algunas transferencias sociales y la reducción de cobertura de determinados programas de asistencia. También advierten que ciertos aspectos metodológicos podrían contribuir a subestimar el deterioro efectivo de algunos hogares.