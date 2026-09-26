Manchester City, acusado de 114 infracciones financieras: los antecedentes y las posibles sanciones

El Manchester City quedó en el centro de una de las investigaciones disciplinarias más importantes de la historia de la Premier League. Según informó The Athletic, una comisión independiente declaró al club culpable de 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones de las normas financieras que pesaban sobre la institución. El proceso todavía no terminó: el club prepara una apelación y las posibles sanciones aún deben definirse.

La investigación comenzó formalmente con la presentación de los cargos por parte de la Premier League en febrero de 2023, después de varios años de análisis sobre las cuentas del club. Las acusaciones abarcan operaciones correspondientes a diferentes temporadas y cuestiones vinculadas con la información financiera proporcionada por el City.

El Manchester City, que desde 2008 está controlado por el Abu Dhabi United Group, siempre negó haber cometido las infracciones denunciadas. Tras conocerse la decisión, desde la institución remarcaron que el procedimiento continúa abierto y que todavía quedan instancias por completar.

Qué se investigó durante el proceso

Los cargos presentados por la Premier League abarcaron un período comprendido entre 2009 y 2018 y estuvieron relacionados con distintas obligaciones financieras de la competencia.

Entre las cuestiones investigadas aparecen acusaciones vinculadas con la presentación de información financiera, determinados acuerdos comerciales y cuestiones relacionadas con las remuneraciones de entrenadores y futbolistas.

Además, el expediente incluyó acusaciones relacionadas con la supuesta falta de colaboración del club durante la investigación.

Las audiencias del caso se realizaron de manera privada ante una comisión independiente y, después de varios años de procedimiento, trascendió ahora la decisión sobre los cargos.

El antecedente de la UEFA y el Fair Play Financiero

El Manchester City ya había atravesado otro conflicto importante con un organismo regulador por cuestiones financieras.

En febrero de 2020, la UEFA había impuesto al club una suspensión de dos años de las competiciones europeas y una multa de 30 millones de euros por supuestas infracciones de las reglas de Fair Play Financiero.

Sin embargo, el Manchester City apeló ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que posteriormente levantó la exclusión de las competiciones europeas y redujo la multa a 10 millones de euros por no colaborar adecuadamente con la investigación.

Aquel expediente y el actual procedimiento de la Premier League son procesos diferentes y no deben confundirse.

Qué sanciones podría recibir Manchester City

La decisión sobre los 114 cargos no implica que las sanciones ya estén definidas. El próximo capítulo será determinar qué castigos corresponden y cómo avanzará la apelación del club.

Entre las medidas que contempla el reglamento de la Premier League para este tipo de infracciones se encuentran:

Multas económicas.

Deducción de puntos.

Deducciones de puntos aplicadas de manera retrospectiva, según las circunstancias.

Otras medidas disciplinarias previstas por el reglamento.

En los escenarios más severos, la expulsión de la competencia .

Por el momento, no existe una decisión definitiva sobre cuál de estas medidas, si corresponde alguna, será aplicada al Manchester City.

¿Podría perder títulos o descender?

Una de las principales incógnitas pasa por el alcance que podría tener una eventual sanción. Una deducción de puntos correspondiente a temporadas anteriores podría tener consecuencias sobre las posiciones históricas del club, pero cualquier especulación sobre una eventual pérdida de títulos o descenso depende de la sanción que finalmente se determine y del resultado de las apelaciones.

La Premier League ya aplicó deducciones de puntos a otros clubes en los últimos años por incumplimientos de sus reglas financieras. Everton y Nottingham Forest, por ejemplo, recibieron sanciones de puntos durante las temporadas recientes.

El caso del City, sin embargo, tiene una dimensión diferente por la cantidad de cargos involucrados y el período de tiempo analizado.

Un proceso que todavía no terminó

Aunque la decisión sobre los cargos representa un momento clave después de años de investigación, el expediente todavía tiene recorrido por delante.

El Manchester City mantiene su postura de defensa y se espera que recurra la decisión de la comisión independiente. Por eso, todavía resta conocer tanto el resultado definitivo del proceso como las eventuales sanciones que podrían aplicarse al club.

El desenlace podría tener consecuencias importantes para el club y para la propia Premier League, pero cualquier medida concreta deberá esperar a las próximas etapas del procedimiento.