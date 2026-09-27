Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio tras su separación de Christian Nodal

Cazzu volvió a mostrarse públicamente junto a un hombre después de varios meses de mantener un perfil bajo. La cantante asistió a una función teatral acompañada por el bailarín Ignacio Colombara, con quien fue fotografiada durante una salida en Buenos Aires.

La artista y Colombara eligieron el teatro Dumont 4040 para disfrutar de Animal, el espectáculo dirigido y protagonizado por Maty Napp. Al finalizar la función, ambos fueron vistos juntos mientras se retiraban del lugar, en una escena que rápidamente llamó la atención.

La salida representa una de las primeras apariciones públicas de Cazzu junto a Colombara y se produce después de la mediática separación de Christian Nodal, ocurrida en mayo de 2024. La expareja tiene una hija en común, Inti.

Cazzu e Ignacio Colombara, juntos en el teatro

Durante la noche del viernes, Cazzu y Colombara compartieron la función de Animal en el reconocido espacio teatral porteño.

Luego del espectáculo, la cantante se acercó a saludar a Maty Napp, director y responsable de la coreografía del show. En ese momento, los fotógrafos también registraron a Cazzu junto a Colombara mientras abandonaban el teatro.

Las imágenes mostraron a ambos sonrientes y cómplices, en una aparición que generó repercusión debido al bajo perfil que la artista había mantenido en los últimos meses.

Si bien Cazzu no realizó declaraciones sobre su vida sentimental, su aparición junto a Colombara despertó versiones sobre un nuevo vínculo amoroso y marcó una nueva aparición pública de la cantante acompañada por el bailarín.