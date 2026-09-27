Migue Granados contó cómo bajó más de 20 kilos a los 40 años

Migue Granados habló sobre el cambio físico que experimentó durante el último año y explicó cuál fue el proceso que siguió para modificar sus hábitos. El conductor de Olga también llamó la atención recientemente por un cambio en su cabello que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Desde hace varios meses, distintos usuarios de redes sociales comentaban sobre la rapidez con la que había cambiado su aspecto. Ante las consultas, Granados aclaró que el proceso no fue tan breve como muchos suponían.

“Empecé en julio del año pasado”, explicó el humorista, quien aseguró que los resultados fueron producto de la constancia y de modificaciones en su alimentación y entrenamiento.

El método que siguió Migue Granados para bajar de peso

Granados contó que antes de encontrar una rutina que pudiera sostener, atravesó diferentes etapas y probó distintos métodos.

“Primero dieta keto y caminata. Después la keto no me funcó más y me hizo subir el colesterol”, relató el conductor.

Luego decidió cambiar de estrategia y comenzó con un déficit calórico acompañado de entrenamiento de fuerza cuatro veces por semana.

“Me pasé al déficit calórico y sumé fuerza cuatro veces por semana”, explicó al contar cómo encaró el proceso que comenzó el año pasado.

El detalle en el pelo que llamó la atención de sus seguidores

Además de su transformación física, Granados también generó comentarios en redes sociales por un cambio en su cabello. En los últimos días, el conductor mostró un aspecto diferente en su cabeza y rápidamente surgieron especulaciones entre sus seguidores.

El detalle llamó especialmente la atención de quienes siguen Soñé que volaba, su programa en Olga. Uno de los usuarios decidió preguntarle directamente: “¿Qué cara... se hizo en la cabeza Migue?, jaja”.

Fiel a su estilo, el comediante respondió con humor y dejó entrever que el comentario había dado en el blanco: “No levantes la perdiz amigo, jaja jugala de queruza, hermano”.

De esta manera, Migue Granados volvió a compartir con sus seguidores detalles de sus cambios personales y, una vez más, utilizó el humor para responder a las observaciones sobre su apariencia.