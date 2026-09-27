Lali y Tini Stoessel impactaron a miles de fans en River Plate con un clásico de Madonna

Tini Stoessel sorprendió a los miles de fanáticos que asistieron al tercer show de Lali Espósito en River Plate y protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la noche. La cantante apareció sobre el escenario para interpretar junto a la artista argentina “Like a Virgin”, el clásico de Madonna.

La participación de la Triple T había sido una de las grandes incógnitas antes del recital y finalmente se confirmó en la recta final del espectáculo. Tini y Lali salieron vestidas de blanco, con un look que rápidamente llamó la atención de los fanáticos por la referencia a sus próximos casamientos.

Tini lució el cabello rosado y un velo blanco, mientras que Lali también apostó por un vestuario inspirado en una novia. La aparición generó una enorme ovación en el estadio Monumental.

Lali, Tini y Marilina Bertoldi juntas en el escenario

La sorpresa no terminó con la aparición de Tini. Marilina Bertoldi también se sumó a la presentación con su guitarra para acompañar a las dos referentes del pop argentino.

Mientras Lali y Tini mantenían sus looks blancos, Bertoldi contrastó con un vestuario completamente negro, compuesto por una camisa, pantalones engomados y cadenas plateadas.

Después de recorrer juntas la pasarela, las tres artistas se abrazaron ante la ovación del público y celebraron el encuentro sobre el escenario.

Tras finalizar “Like a Virgin”, Lali despidió a Bertoldi y le dio la bienvenida a Tini: “Fuerte ese grito, che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”.

Visiblemente emocionada, Tini tomó la mano de Lali y expresó lo que significaba para ella compartir ese momento.

“Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”, manifestó.

La frase de Lali que emocionó al público

Lali también tuvo palabras especiales para Tini y destacó el camino que ambas recorrieron desde sus comienzos en la industria hasta convertirse en