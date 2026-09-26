La camiseta especial que Messi prepara para su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi tendrá una camiseta especialmente diseñada para una de las noches más emotivas de su carrera con la Selección Argentina. El próximo martes 6 de octubre, el capitán disputará ante Benín su último partido con la Albiceleste en el estadio Monumental y lo hará con una indumentaria exclusiva.

La camiseta pertenece a una colección especial de Adidas creada para acompañar el cierre de su etapa con el seleccionado. En las últimas horas se difundieron nuevas imágenes que permitieron conocer algunos de los detalles que tendrá el modelo.

El diseño que lucirá Messi en el Monumental

La nueva camiseta conserva la tradicional combinación de celeste y blanco, pero incorpora elementos que la distinguen de la versión habitual utilizada por el equipo.

En el frente aparecen dos franjas verticales celestes de gran tamaño, separadas por una franja blanca. En el centro se destaca el Sol de Mayo, uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina.

La personalización también tendrá un tratamiento especial. Tanto el apellido Messi como la numeración estarán estampados en dorado, un detalle pensado para darle un carácter diferente a la indumentaria de esa jornada.

Además, el modelo llevará en el pecho el logo de la marca Messi, ubicado junto al tradicional distintivo de Adidas.

Cuándo será el último partido de Messi con Argentina

La despedida está prevista para el martes 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente con Benín en el estadio Monumental. El encuentro será el cierre de una trayectoria de 21 años de Messi con la Selección Argentina.

Antes de ese partido, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá otros dos compromisos, aunque Messi no participará de ellos. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental.

El duelo frente a Benín será, de esta manera, la última presentación del capitán con la camiseta argentina. Según la información disponible, las localidades para el encuentro ya están agotadas.