El PRO y LLA, sin avances para un acuerdo electoral

El PRO y La Libertad Avanza terminaron su cuarta reunión sin avances significativos para un acuerdo electoral.

Cristian Ritondo y Fernando De Andreis señalaron que la discusión electoral todavía está lejos.

Las principales diferencias están relacionadas con la estrategia política y territorial de La Libertad Avanza.

El PRO cuestiona la falta de pautas de convivencia en distritos donde mantiene gobiernos y representación.

Ambos espacios encontraron coincidencias en distintas iniciativas legislativas y en el rumbo económico.

La definición sobre un eventual acuerdo electoral quedó pendiente y continuará siendo analizada en próximos encuentros.

El PRO y La Libertad Avanza terminaron su cuarta reunión en la Casa Rosada sin avances significativos para construir un entendimiento electoral de cara a 2027. Al salir del encuentro, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, enviados de Mauricio Macri, coincidieron en señalar que todavía existe una distancia considerable antes de poder hablar de un acuerdo entre ambos espacios.

La reunión se desarrolló entre las 15 y las 17.15 y tuvo como representantes del oficialismo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, no participó debido a otros compromisos y había comunicado previamente su ausencia.

La discusión electoral quedó relegada durante el encuentro debido a la agenda parlamentaria que se desarrollaba en paralelo en el Senado. La Cámara alta trataba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de Zonas Frías, dos iniciativas que ocuparon parte de la conversación entre los dirigentes.

Ritondo sintetizó la posición del PRO al señalar que, debido a que la elección todavía está lejos, también está lejos la posibilidad de discutir un acuerdo electoral. De Andreis sostuvo que esa conversación llegará posteriormente y ratificó que el espacio continuará respaldando el cambio en la Argentina. Al mismo tiempo, ambos dirigentes dejaron en claro que no impulsarán una estrategia que pueda facilitar una eventual vuelta del populismo.

Las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza están vinculadas principalmente con la forma en que se desarrolla la negociación política y territorial. Desde el macrismo cuestionan que el oficialismo pretenda llevar las conversaciones hacia sus propias condiciones sin establecer, al mismo tiempo, pautas de convivencia en los distritos donde el PRO tiene responsabilidades de gobierno.

Entre los ejemplos señalados aparecen las diferencias con la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, los cruces con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y las disputas con concejales del PRO en localidades donde el partido conserva el control municipal.

Ritondo evitó convertir la reunión en una discusión específica sobre la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que el planteo había sido general. Al mismo tiempo, destacó la valoración que, según sostuvo, existe sobre la gestión del PRO en la Ciudad desde 2007 y señaló que el espacio mantiene disposición para escuchar aportes y críticas dentro de un ámbito de confianza.

La agenda legislativa permitió mostrar, de todos modos, algunos puntos de coincidencia entre ambos sectores. Los dirigentes del PRO valoraron los cambios introducidos en el dictamen relacionado con discapacidad y analizaron también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Respecto del Presupuesto 2027, Ritondo sostuvo que se trata de un proyecto amplio que deberá ser revisado en detalle, aunque señaló que existe un acuerdo general con su contenido. El PRO tampoco definió todavía su posición sobre una eventual eliminación de las PASO y decidió esperar el tratamiento del tema en el Senado.

La situación social y económica también estuvo presente en las conversaciones. El dato de pobreza del primer semestre, que ubicó el indicador en 32,3%, formó parte del escenario analizado. De Andreis afirmó que el PRO está conforme con el rumbo económico del Gobierno, aunque planteó la necesidad de acelerar las reformas y generar mayor certidumbre política.

En paralelo, Ritondo y De Andreis respaldaron la actividad que Mauricio Macri realizará este viernes 25 de septiembre en Jujuy, como parte de la recorrida denominada “Próximo Paso”. Ambos también negaron que la Casa Rosada haya exigido al PRO retirar una eventual candidatura presidencial de Hernán Lacunza.

El encuentro dejó así una situación de coincidencias en algunas cuestiones legislativas y económicas, pero sin un avance concreto en la negociación electoral. Mientras ambos espacios mantienen contactos y exploran posibles puntos de entendimiento, la construcción de un acuerdo de cara a 2027 permanece todavía pendiente.