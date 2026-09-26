Bullrich rechazó el juicio político contra las juezas que frenaron el régimen penal juvenil

Patricia Bullrich rechazó impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis.

La senadora cuestionó los fallos de ambas magistradas, pero defendió la revisión judicial de sus decisiones.

Bullrich tomó como antecedente la revocación de la medida adoptada por Pascual en la provincia de Buenos Aires.

La jueza había suspendido provisoriamente durante 60 días la aplicación del régimen penal juvenil bonaerense.

La decisión de De Marinis, según Bullrich, debe ser revisada por las instancias judiciales superiores y por Casación.

La postura de la jefa del bloque libertario la diferenció de otros dirigentes oficialistas que promovieron acciones contra las magistradas.

Patricia Bullrich tomó distancia de los sectores del oficialismo que impulsan acciones contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis por sus decisiones sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestionó abiertamente los fallos de ambas magistradas, pero rechazó que esas diferencias sean utilizadas como fundamento para promover un juicio político.

La senadora planteó que una sentencia que genera desacuerdo debe ser discutida dentro del sistema judicial y no convertirse, por sí misma, en una causa para intentar remover a quien la dictó. Su posición la diferenció de dirigentes libertarios y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes habían respaldado distintas iniciativas contra las magistradas.

El tema quedó expuesto durante la participación de Bullrich en un Congreso Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino y organizado por la asociación civil Río Paraná. Allí sostuvo que la política debe evitar que los jueces sean perseguidos por las decisiones que adoptan en sus sentencias.

Bullrich fue especialmente enfática al expresar su desacuerdo con las resoluciones que habían frenado la aplicación del régimen penal juvenil. Sin embargo, después de dejar clara su posición, introdujo una distinción respecto de la respuesta institucional que considera adecuada. Señaló que, pese a estar “totalmente en contra” de las dos juezas, no impulsaría un juicio político en su contra.

El argumento central de la senadora estuvo relacionado con el funcionamiento de las distintas instancias judiciales. Como ejemplo, mencionó la situación de Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien había dispuesto una suspensión provisoria de 60 días para la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires.

La decisión de Pascual se había producido a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad. La magistrada no había declarado inválida la Ley N° 27.801, sino que había planteado la necesidad de determinar si el Estado podía ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal sin garantizar las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias.

Además, había convocado a una audiencia para que las áreas provinciales involucradas explicaran las medidas previstas para poner en funcionamiento la nueva normativa. Posteriormente, la Cámara revocó la decisión, un desenlace que Bullrich utilizó como ejemplo para sostener que existen mecanismos judiciales destinados a revisar las resoluciones de los magistrados.

Desde esa perspectiva, la senadora consideró que una respuesta similar debe seguirse ante la decisión de Laura Beatriz De Marinis en la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich sostuvo que corresponde esperar la intervención de las instancias superiores y mencionó específicamente a Casación como el ámbito encargado de revisar el fallo.

La discusión se produce en torno a un régimen aprobado por el Congreso que alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años y que establece la necesidad de que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adapten sus normas procesales y administrativas para su implementación.

La postura de Bullrich también se diferenció de la expresada por Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quien había respaldado un pedido de jury contra Pascual. Pareja había cuestionado a la magistrada por considerar que su decisión buscaba frenar una ley aprobada por el Congreso.

Bullrich, en cambio, sostuvo que el desacuerdo con una resolución judicial no debe transformarse automáticamente en un mecanismo de destitución. Su planteo dejó planteada una diferencia dentro del oficialismo sobre la forma de responder frente a decisiones judiciales que cuestionan o suspenden la aplicación de una norma impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso.