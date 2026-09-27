Milei recibirá a León XIV al llegar a la Argentina

Javier Milei recibirá a León XIV al pie del avión en Aeroparque el domingo 8 de noviembre.

El pontífice llegará a las 16.30 procedente de Montevideo y permanecerá cuatro días en la Argentina.

León XIV visitará el monumento al general San Martín antes de trasladarse a la Casa Rosada.

El Papa y Milei mantendrán una reunión a solas a las 17.50.

El Gabinete nacional saludará al pontífice después del encuentro bilateral.

La posibilidad de una conferencia de prensa durante la primera jornada todavía no está definida.

Javier Milei recibirá al papa León XIV cuando el pontífice llegue a la Argentina el domingo 8 de noviembre. El Presidente estará al pie del avión en el Aeroparque Jorge Newbery, donde está previsto que el jefe de la Iglesia Católica aterrice a las 16.30, procedente de Montevideo. El recibimiento marcará el comienzo de la primera visita de León XIV al país, que se extenderá hasta el miércoles 11 y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La recepción presidencial forma parte de los últimos detalles que se terminan de definir en torno a la agenda de Milei durante la llegada del pontífice. Después del arribo y de la ceremonia oficial, León XIV se trasladará hacia Plaza San Martín, donde realizará una visita al monumento dedicado al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

En esa primera actividad fuera del aeropuerto, el Presidente no acompañará al Papa. León XIV realizará allí una ofrenda floral y posteriormente continuará su recorrido hacia la Casa Rosada, donde tendrá el principal encuentro institucional de la primera jornada con el mandatario argentino.

La reunión entre Milei y el pontífice está prevista para las 17.50, luego de la ceremonia de bienvenida en la sede del Gobierno. Se tratará de un encuentro a solas y tendrá una duración acotada. Una vez concluida la reunión bilateral, está previsto que los integrantes del Gabinete nacional saluden al Papa.

El cronograma continuará en el Palacio Libertad, donde León XIV participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La actividad está programada para las 18.30 y forma parte del programa oficial de la visita.

Para ese acto, el Gobierno prepara un esquema institucional similar al utilizado en una Asamblea Legislativa. La convocatoria contempla la presencia de representantes de los tres poderes del Estado, con legisladores, integrantes de la Corte Suprema y miembros del cuerpo diplomático, además de las autoridades correspondientes.

La composición de ese encuentro tendrá una particularidad. No está prevista la participación de dirigentes de la CGT ni de representantes del sector empresario, debido a que el pontífice mantendrá reuniones específicas con ambos sectores durante las jornadas posteriores de su permanencia en el país.

Otro de los aspectos que permanece abierto es la posibilidad de que León XIV brinde una conferencia de prensa durante su primera jornada en la Argentina. Por el momento, esa actividad no figura dentro de la agenda prevista y los equipos encargados de organizar la visita continúan trabajando sobre los detalles del cronograma.

La llegada del pontífice se producirá en el marco de una gira apostólica que abarcará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido por territorio argentino ocupará cuatro días y combinará compromisos institucionales con actividades religiosas y encuentros con diferentes sectores de la sociedad.

El primer día concentrará buena parte de la agenda oficial en Buenos Aires, con el recibimiento presidencial, la visita a Plaza San Martín, el encuentro con Milei en la Casa Rosada y posteriormente la actividad en el Palacio Libertad. En las jornadas siguientes, el itinerario continuará con actividades previstas en otros puntos del país.

La llegada de León XIV, por lo tanto, implicará una agenda que combinará el vínculo institucional con el Gobierno nacional y el contacto con distintos sectores de la sociedad argentina. Para Milei, el momento central de la primera jornada será la reunión privada con el pontífice en la Casa Rosada, precedida por el recibimiento en Aeroparque y seguida por el saludo del Gabinete.

Mientras continúan las tareas de organización, el cronograma mantiene algunos aspectos todavía sujetos a definición, entre ellos la eventual realización de una conferencia de prensa. El resto de las actividades previstas para el domingo 8 de noviembre ya establece una secuencia que comenzará con la llegada del Papa a Buenos Aires y concluirá con su encuentro con autoridades, representantes sociales y miembros del cuerpo diplomático.