El Ejecutivo elevó al Concejo la adhesión a la Emergencia Hídrica provincial

El Gobierno Municipal de Rafaela elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que establece la adhesión de nuestra ciudad a la Ley Provincial N.º 14.477.





Dicha ley declara el estado de Emergencia Hídrica en la totalidad del territorio santafesino con el objetivo de agilizar obras, construcciones, el uso de predios particulares y distintos trabajos destinados a preparar, aliviar y mitigar los efectos que pudieran ocasionar el fenómeno El Niño.





Asimismo, la norma contempla herramientas para facilitar la atención y asistencia a los municipios que demanden cobertura en materia de servicios básicos, y el otorgamiento de subsidios y aportes no reintegrables destinados exclusivamente a obras o adquisición de maquinarias y equipamientos para mitigar riesgos hídricos. Vale recordar que Rafaela forma parte activa del Comité de Cuenca "Las Calaveras-Las Penquitas".





De esta manera, el Municipio suma más herramientas a su labor preventiva que viene desarrollando en articulación permanente con la Provincia.





Rafaela viene trabajando en prevención



Vale recordar que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Rafaela viene ejecutando un Plan de Mantenimiento de Obras Hidráulicas y un Protocolo de Contingencia Coordinado.





El mismo incluye limpieza, desobstrucción y perfilado de la red hídrica en 22 kilómetros de canales primarios, más de 40 kilómetros de canales secundarios y cunetas a cielo abierto y 94 hectáreas de reservorios hídricos, además de la limpieza integral de alcantarillas, bocas de tormenta y cañerías.





A todo ello, se ha sumado una red de contingencia interinstitucional que se encuentra lista para atender todas las necesidades y que está conformada por la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Protección Vial y Comunitaria (PVyC), Protección Civil local, Unidad Regional V de Policía (URV), Defensa Civil y clubes. Las mismas trabajan en articulación permanente a través de las mesas técnicas de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe.