El Parlasur busca llevar su agenda de Malvinas a Tierra del Fuego

El Parlasur analiza realizar una reunión de su Mesa Directiva en Tierra del Fuego.

La iniciativa apunta a expresar respaldo regional a la causa Malvinas.

La propuesta fue impulsada por Rodrigo Gamarra y cuenta con respaldo de autoridades del organismo.

Alejandro Deanes quedó a cargo de coordinar las gestiones para realizar el encuentro en Ushuaia.

La fecha dependerá, entre otros factores, de las elecciones brasileñas y la gira sudamericana del papa León XIV.

El Parlasur ya aprobó por unanimidad una declaración de reafirmación de la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur.

El Parlamento del Mercosur analiza realizar una reunión de su Mesa Directiva en Tierra del Fuego entre fines de octubre y principios de noviembre, en una iniciativa destinada a expresar un respaldo regional a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas. El encuentro se proyecta en un momento en que la cuestión de la soberanía sobre el Atlántico Sur volvió a adquirir mayor presencia en la agenda política argentina.

La propuesta fue impulsada por el presidente del Parlasur, el paraguayo Rodrigo Gamarra, y recibió el acompañamiento de los vicepresidentes del organismo. A partir de ese planteo, el parlamentario fueguino Alejandro Deanes asumió la coordinación de las gestiones para avanzar con la posibilidad de concretar la reunión en la capital de Tierra del Fuego.

El objetivo es que la Mesa Directiva pueda sesionar junto con la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico. La conducción de esa comisión está a cargo de Rodolfo Eiben, ex libertario, quien también manifestó su respaldo a la iniciativa.

Aunque el Parlamento del Mercosur tiene sus cuarteles generales en Montevideo, sus actividades no están limitadas a esa ciudad. Tanto las sesiones como las reuniones destinadas a definir la agenda del organismo pueden desarrollarse en otros puntos de la región. En este caso, la elección de Tierra del Fuego busca otorgarle al encuentro un significado directamente relacionado con la causa Malvinas.

La propuesta encontró respaldo entre representantes de distintas fuerzas políticas y de las delegaciones de los países que integran el bloque. La cuestión de las islas constituye uno de los asuntos que reúne posiciones coincidentes dentro del Parlasur, incluso entre sectores que mantienen diferencias sobre otros temas de la agenda regional.

En el ámbito argentino, la iniciativa también recibió señales favorables. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, dio su aprobación para que la jornada se realice en la ciudad. El tema fue conversado durante un encuentro en la Casa de Ushuaia del que participaron 33 diputados peronistas, entre ellos Máximo Kirchner, Jorge Taiana y Cecilia Moreau.

El impulso a la reunión coincidió con las recientes definiciones del Gobierno de Javier Milei en relación con la soberanía en el Atlántico Sur. Los anuncios oficiales sobre las sanciones a empresas vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion y la decisión de avanzar con el desarrollo de una base naval integrada volvieron a colocar la cuestión Malvinas en un lugar destacado de la discusión política.

A comienzos de septiembre, además, el propio Parlasur había aprobado por unanimidad un proyecto presentado por Gustavo Arrieta para reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La iniciativa contó con el acompañamiento de las delegaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia y de las distintas fuerzas políticas argentinas representadas en el organismo.

La realización de la reunión, sin embargo, todavía debe superar algunos obstáculos vinculados con el calendario regional. Uno de ellos es la visita del papa León XIV a Sudamérica. El Pontífice tiene previsto permanecer en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, luego trasladarse a la Argentina entre el 8 y el 11 y finalmente continuar su recorrido por Perú hasta el 17 de ese mes. La gira demandará una importante atención de los gobiernos involucrados y podría condicionar las fechas disponibles.

Otro factor será el proceso electoral brasileño. Lula da Silva pondrá en juego su reelección frente a Flávio Bolsonaro el 4 de octubre y el escenario contempla un eventual balotaje el 25. La definición política en Brasil será seguida de cerca por su impacto sobre el Mercosur y sobre el escenario regional.

A esto se suma la relación distante entre el Gobierno argentino y el Parlasur. En 2024, la administración de Milei dejó de financiar el traslado de la delegación argentina a las sesiones del organismo, cuyos integrantes cuestionaron la medida. Desde entonces, esos gastos fueron absorbidos por el Parlamento regional, que advierte sobre una deuda de 3,5 millones de dólares.

Con estos factores todavía pendientes de resolución, la iniciativa mantiene como horizonte llevar al extremo sur del país una reunión del principal órgano parlamentario del Mercosur y utilizar ese escenario para reforzar el respaldo regional a la causa Malvinas.