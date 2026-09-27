Milei no viajará a Brasil por el cierre electoral

La agenda de Milei contempla una estadía en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El Presidente argentino no tiene previsto viajar a Brasil para acompañar a Flávio Bolsonaro.

La elección brasileña enfrenta a Lula da Silva con el principal espacio opositor.

Milei ya había respaldado personalmente a Bolsonaro durante el lanzamiento de su candidatura.

En la Casa Rosada existen distintas interpretaciones sobre las consecuencias de un eventual triunfo opositor.

La política exterior brasileña y su relación con Estados Unidos y China aparecen entre los principales interrogantes del proceso electoral.

Javier Milei no tiene previsto viajar a Brasil para acompañar a Flávio Bolsonaro durante el tramo final de la campaña ni para esperar junto al candidato los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. La decisión está vinculada principalmente con la agenda internacional del mandatario argentino, que contempla una estadía en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, en el marco de las actividades relacionadas con la Argentina Week.

La agenda presidencial incluye reuniones políticas y empresariales orientadas a promover inversiones y oportunidades comerciales para la Argentina. Las actividades en la capital francesa coincidirán con los días previos a la votación brasileña, que tendrá como protagonistas al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y al principal espacio opositor encabezado por Flávio Bolsonaro.

Desde la Casa Rosada señalaron que el viaje a Brasil resultaría difícil de compatibilizar con la gira europea. De esta manera, Milei no estará físicamente junto al candidato brasileño durante el cierre de la campaña, aunque su ausencia no implica que el Gobierno argentino descarte nuevos gestos de respaldo político hacia Bolsonaro.

El antecedente más reciente de la relación entre Milei y el candidato brasileño se produjo en julio, cuando el Presidente argentino participó personalmente del lanzamiento de su candidatura. En aquella oportunidad, cuestionó con dureza a Lula y también dirigió críticas contra Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

La elección brasileña es seguida con especial atención por la administración argentina debido al peso político y económico de Brasil dentro de la región. En la Casa Rosada existe la expectativa de que Flávio Bolsonaro pueda aprovechar el impulso de las últimas semanas para avanzar hacia un balotaje frente a Lula con una posición fortalecida.

Dentro del Gobierno, sin embargo, existen distintas lecturas sobre las consecuencias que tendría una eventual victoria de Bolsonaro. Algunos funcionarios consideran que ese resultado podría consolidar a Milei como una de las principales referencias del giro político hacia la derecha en Sudamérica. Otros advierten que el tamaño económico y político de Brasil podría desplazar a la Argentina de ese lugar y reforzar el papel brasileño como principal socio regional de Estados Unidos.

En ese contexto, algunos integrantes de la Casa Rosada evalúan en privado que una continuidad de Lula podría resultar conveniente para evitar que Brasil concentre todavía más protagonismo regional. Esa interpretación, de todos modos, no forma parte de la posición pública del Gobierno argentino.

Un triunfo de Flávio Bolsonaro también tendría posibles efectos sobre la política exterior brasileña. El senador del Partido Liberal e hijo de Jair Bolsonaro planteó la incorporación de Brasil al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el gobierno de Donald Trump para coordinar acciones contra el narcotráfico, el tráfico de armas y las organizaciones criminales transnacionales.

Bolsonaro sostuvo que ese mecanismo permitiría avanzar contra el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, a los que pretende calificar como organizaciones “narcoterroristas”. Lula cuestionó esa propuesta y acusó a su rival de plantear una política demasiado cercana a Estados Unidos.

El presidente brasileño también buscó reforzar su agenda interna mediante un incremento del 15% en el Bolsa Familia y una regulación del mercado de apuestas en línea. Mientras la campaña entra en su etapa decisiva, Milei permanecerá fuera de Brasil y continuará con su agenda internacional, aunque el resultado de la elección será seguido de cerca por el Gobierno argentino.