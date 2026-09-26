La AFA confirmó que ya comenzó a negociar la continuidad de Lionel Scaloni

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina comenzó a discutirse formalmente. La AFA confirmó este viernes que Claudio Tapia y el entrenador iniciaron las conversaciones para renovar su vínculo y darle continuidad al ciclo que comenzó en 2018.

La noticia fue comunicada a través de los canales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino, que publicó una fotografía de Tapia junto al técnico y confirmó el inicio de las negociaciones.

“Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, informó la entidad.

Qué había dicho Scaloni sobre su renovación

El anuncio de la AFA se produjo apenas un día después de que Scaloni hablara públicamente sobre su futuro durante una conferencia de prensa realizada en el predio de Ezeiza.

En ese encuentro con los medios, el entrenador había explicado que todavía no se habían producido avances formales en la negociación debido, principalmente, a cuestiones de agenda.

Sin embargo, también había dejado en claro que existe una buena predisposición entre las partes para continuar dialogando.

De esta manera, las declaraciones del técnico y el posterior anuncio de la AFA terminaron de confirmar que la renovación ya se encuentra sobre la mesa y que las conversaciones comenzaron oficialmente.

Scaloni también habló sobre el futuro de la Selección

Durante la conferencia, el entrenador también se refirió a los próximos desafíos del seleccionado y a una etapa que estará marcada por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

En ese contexto, Scaloni manifestó su intención de seguir aportando al equipo y de poner su “granito de arena” durante el proceso que se viene.

El técnico asumió el cargo de manera oficial en 2018 y desde entonces condujo a la Selección a la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de la Copa América 2024.

La continuidad todavía debe definirse

Si bien la AFA confirmó que las negociaciones ya comenzaron, todavía no existe un anuncio oficial sobre la renovación del contrato.

El próximo paso será avanzar en las conversaciones entre Tapia y Scaloni para definir las condiciones del nuevo vínculo y determinar la continuidad del entrenador al frente de la Selección Argentina.