La esposa de Michael Schumacher volvió a hablar y dejó una contundente frase

Desde el accidente que sufrió Michael Schumacher en 2013, su familia mantiene una estricta reserva sobre su vida privada y su estado de salud. Por ese motivo, cada vez que su esposa, Corinna Schumacher, hace una referencia pública al expiloto, sus palabras generan una gran repercusión entre los fanáticos de la Fórmula 1.

En esta oportunidad, Corinna participó de un nuevo documental dedicado a la carrera del siete veces campeón mundial y compartió un recuerdo íntimo relacionado con los primeros años de su relación con el piloto alemán.

Durante la producción, que repasa especialmente la temporada 1994, cuando Schumacher consiguió su primer campeonato de Fórmula 1, Corinna recordó una canción que estaba vinculada a aquella etapa de su vida junto al expiloto.

Se trata de “Rush Rush”, de la cantante estadounidense Paula Abdul. Al hablar sobre la canción, contó cómo reacciona actualmente cada vez que vuelve a escucharla.

“Esa era nuestra canción en aquel entonces. Cuando la escucho hoy en el coche, lloro en silencio”, expresó Corinna.

La declaración rápidamente llamó la atención de los seguidores de Schumacher, especialmente porque la familia mantiene desde hace años un fuerte hermetismo alrededor de la situación del expiloto.

El documental repasará los primeros años de Schumacher

La nueva producción estará centrada en 1994, una temporada fundamental en la trayectoria deportiva de Schumacher. Con apenas 25 años, el alemán consiguió por primera vez el campeonato mundial de Fórmula 1.

Además de repasar distintos momentos de aquella campaña, el documental incorporará aspectos personales de la vida del piloto y su relación con Corinna.

Hasta el momento, no se informó que esta producción vaya a revelar detalles sobre el actual estado de salud de Schumacher. Por eso, las declaraciones de su esposa se interpretaron principalmente como un recuerdo personal sobre su vida en pareja.

La última intervención pública de Corinna sobre Michael que tuvo gran repercusión se produjo en 2021, durante otro documental dedicado al expiloto.

En aquella oportunidad, había expresado: “Todos extrañamos a Michael, pero Michael está aquí. Es diferente, pero está aquí”.

El nuevo documental tiene previsto su estreno para el 2 de octubre.

El hermetismo sobre la salud de Michael Schumacher

Desde el grave accidente que sufrió mientras esquiaba en los Alpes franceses, en diciembre de 2013, la familia Schumacher decidió mantener en absoluta reserva la información relacionada con su estado de salud.

A lo largo de los años surgieron distintas versiones y declaraciones de personas vinculadas al entorno del expiloto, pero la familia ha evitado brindar partes médicos detallados.

Por ese motivo, la información pública sobre su situación actual es limitada y cualquier versión que no provenga directamente de su entorno debe ser tomada con cautela.

La decisión de mantener esa privacidad también fue sostenida por Corinna, quien en distintas oportunidades explicó que la familia busca preservar la intimidad de Michael y protegerlo de la exposición mediática.