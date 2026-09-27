Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand a una semana de su nueva internación

Juana Viale volvió a conducir este sábado La noche de Mirtha (eltrece) y, antes de comenzar el programa, se refirió al estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.

A pedido del canal, la conductora volvió a ponerse al frente del ciclo y destacó que tuvo una presencia constante durante los últimos fines de semana.

“Último fin de semana de septiembre, así que hice asistencia perfecta. Me tuvieron en sus casas sábados y domingos. Mañana vamos a estar, así que no se lo pierdan”, expresó Juana durante el comienzo del programa.

Luego, habló directamente sobre la evolución de Mirtha y llevó tranquilidad a sus seguidores: “La abuela está mejorando muy bien”.

Además, contó que la histórica conductora continúa siguiendo lo que ocurre en el programa pese a su internación. “Le mando un beso muy grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo”, relató Juana.

Este sábado, la conductora recibió en su mesa al actor y comediante Agustín “Rada” Aristarán, integrante de Otro Día Perdido; la actriz Cecilia Dopazo; el cantante, compositor y actor CAE; y el fotógrafo de moda Gabriel Machado.

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió el viernes 25 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. Según el comunicado, la conductora se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio y aumentó su actividad física junto al equipo de kinesiología.

“Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”, señalaron desde el centro médico.

Si no se presentan cambios en su evolución, el próximo parte médico sería difundido el lunes. Desde el sanatorio también agradecieron el acompañamiento y pidieron comprensión y respeto durante la recuperación.

Mirtha Legrand había sido internada nuevamente luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía, un término médico general utilizado para referirse a distintas enfermedades que afectan los pulmones. La expresión no identifica una enfermedad específica ni significa necesariamente que se trate de una neu