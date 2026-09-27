El respaldo de un expiloto a Franco Colapinto tras el accidente en Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó uno de los momentos más polémicos de la temporada de Fórmula 1. Franco Colapinto quedó fuera de carrera tras protagonizar un incidente en la primera curva durante el relanzamiento posterior al Safety Car, en un accidente que también involucró a su compañero Pierre Gasly y al piloto de McLaren Lando Norris.

La maniobra generó numerosas críticas en el paddock, pero Juan Pablo Montoya salió en defensa del piloto argentino y destacó su actitud para intentar aprovechar las oportunidades durante una carrera.

El incidente que terminó con tres pilotos fuera de carrera

El accidente ocurrió en la curva 1 del circuito callejero de Bakú. Colapinto llegó pasado al punto de frenaje, perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra Gasly y Norris, lo que provocó el abandono de los tres pilotos.

Hasta ese momento, Alpine atravesaba un buen momento en la competencia. Gasly se encontraba séptimo y Colapinto ocupaba la décima posición, por lo que ambos estaban en zona de puntos. El incidente terminó con las posibilidades de los dos autos y también puso fin a una importante racha del argentino: llevaba 30 Grandes Premios consecutivos viendo la bandera a cuadros y había completado todas las carreras de la temporada.

Montoya respaldó la actitud de Colapinto

En medio de las críticas, Montoya analizó la maniobra y puso el foco en la intención del argentino de aprovechar el relanzamiento.

“Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo. Admiro a la gente que lo intenta”, sostuvo el expiloto colombiano en F1 TV.

Montoya explicó que los relanzamientos pueden generar situaciones difíciles de interpretar para los pilotos y comparó la actitud de Colapinto con la de otros corredores que suelen aprovechar este tipo de oportunidades.

“Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla”, señaló.

El colombiano también analizó las dificultades de la frenada a más de 300 kilómetros por hora, especialmente en medio de un grupo de autos y con diferentes referencias de frenado.

“Es difícil porque parecía que todos frenaban muy temprano. Creo que la cuestión es que, cuando tienes una referencia y vienes, no sé, a 320, 330 kilómetros por hora y frenas en la referencia de 120 metros, esperas que, viniendo a 200, vas a frenar en la de 80”, explicó.

De todos modos, Montoya reconoció que Colapinto cometió un error que terminó perjudicando a los tres pilotos involucrados.

“Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”, concluyó.

Colapinto asumió la responsabilidad

Después del accidente, el propio piloto argentino reconoció su responsabilidad y pidió disculpas al equipo Alpine y a Gasly.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN.

La postura de Montoya contrastó con el malestar expresado dentro de Alpine. Flavio Briatore cuestionó la maniobra por el impacto que tuvo en el resultado del equipo y en la pérdida de puntos, mientras que también anticipó que analizarán lo ocurrido de cara a las próximas carreras.

Así, el incidente de Bakú dejó dos miradas sobre la actuación de Colapinto: el propio argentino asumió el error y las consecuencias, mientras que Montoya puso en valor su carácter agresivo y su intención de aprovechar cada oportunidad en pista.