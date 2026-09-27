Rosario Central le ganó a Estudiantes la Supercopa Internacional

Rosario Central se impuso ante Estudiantes de La Plata en la final de la Supercopa Internacional 2026, en un encuentro que estuvo marcado por los goles, la tensión y los incidentes del cierre. Alexis Castro abrió el marcador para el Pincha, mientras que Ángel Di María fue clave para la remontada del Canalla.

Estudiantes comenzó mejor y logró ponerse en ventaja en la primera ocasión del partido. Alexis Castro apareció para marcar el 1-0, pero la respuesta de Rosario Central no tardó en llegar.

Ángel Di María tomó protagonismo y cambió el rumbo de la final. El Fideo igualó el encuentro con un espectacular tiro libre y, poco después, volvió a convertir, esta vez desde el punto penal, para darle al Canalla la ventaja antes del entretiempo.

El partido continuó con un clima de máxima tensión, en un contexto que ya estaba marcado por la rivalidad entre ambos equipos. El antecedente más recordado se remonta a 2025, cuando Estudiantes realizó el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central, episodio que incluso derivó en una suspensión para Juan Sebastián Verón.

La situación terminó de desbordarse sobre el final. Después del tercer gol de Central, el festejo del banco Canalla frente a los jugadores de Estudiantes provocó un fuerte cruce. Hubo un tumulto dentro del campo de juego, enfrentamientos verbales e invitaciones a pelear entre los protagonistas.

En medio de la tensión, Darío Herrera decidió ponerle punto final al encuentro. El árbitro quedó en el centro de los reclamos y Verón incluso ingresó al campo de juego para increparlo.

Tras lo ocurrido, Herrera explicó: “Nos quedamos por respeto a los jugadores”, en referencia a la decisión de permanecer en el terreno de juego luego de los incidentes.

Finalmente, Rosario Central se quedó con el trofeo, mientras que Ángel Di María volvió a levantar una copa con el Canalla. Sin embargo, la celebración quedó opacada por los incidentes del cierre y por una final que estuvo marcada por la tensión desde el comienzo hasta el último minuto.