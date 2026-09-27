Brasil prohibió las apuestas online y los casinos virtuales a días de las elecciones

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prohibió las apuestas deportivas y los juegos de azar online en Brasil, una medida anunciada a solo nueve días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas.

La decisión fue formalizada el viernes 25 de septiembre en San Pablo, donde el mandatario firmó una Medida Provisoria que prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las llamadas “bets” en todo el territorio nacional. La disposición también alcanza a los casinos virtuales y a las autorizaciones otorgadas por los estados y el Distrito Federal.

La normativa comenzó a regir con su publicación oficial, aunque deberá ser analizada por el Congreso Nacional dentro de un plazo de 120 días para mantener su vigencia. Además, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes operen o promuevan apuestas ilegales.

Qué establece la prohibición

La medida impide que las plataformas autorizadas continúen aceptando nuevas apuestas o realizando publicidad. El Gobierno estableció además un período de transición para que los usuarios puedan retirar el dinero que tengan depositado.

Según el cronograma oficial, desde el 6 de octubre las páginas web y aplicaciones de las casas de apuestas deberán dejar de operar. Los fondos que permanezcan en las plataformas deberán ser informados y posteriormente devueltos a los apostadores a través de las entidades financieras.

La prohibición alcanza a las apuestas deportivas y los juegos online, pero no incluye otras modalidades de lotería que ya cuentan con autorización legal.

El argumento del Gobierno

Lula defendió la decisión al señalar que las apuestas online contribuyen al endeudamiento de las familias y a problemas vinculados con el juego compulsivo.

Durante el acto en San Pablo, el presidente comparó el fenómeno con otros problemas de salud pública y calificó la medida como “dura, drástica y necesaria”. También cuestionó el crecimiento de las apuestas digitales y su facilidad de acceso a través de teléfonos celulares.

El Gobierno también anunció un paquete destinado a renegociar las deudas de las familias brasileñas, con el objetivo de ampliar las alternativas para quienes tienen compromisos financieros pendientes.

Cómo creció el mercado de las “bets” en Brasil

Las apuestas deportivas fueron autorizadas en Brasil durante el gobierno de Michel Temer, en 2018, y posteriormente el sector fue regulado durante la gestión de Lula.

En 2023, el gobierno impulsó una nueva regulación que estableció requisitos para obtener licencias, impuestos y mecanismos vinculados con la prevención del lavado de dinero, la manipulación de resultados y el juego problemático.

El crecimiento de las plataformas fue significativo. Durante 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron alrededor de 220.600 millones de reales, según los datos citados por las autoridades.

El rechazo de las casas de apuestas

Las asociaciones que representan al sector cuestionaron la prohibición y advirtieron que la medida podría favorecer el crecimiento de un mercado clandestino.

Las empresas sostienen que la desaparición de las plataformas legales no elimina las apuestas, sino que puede trasladar a los usuarios hacia sitios sin controles oficiales, donde no existen los mismos mecanismos de fiscalización ni de protección al consumidor.

El sector también destacó que las plataformas reguladas cuentan con herramientas como la autoexclusión de usuarios y restricciones para determinados beneficiarios de programas sociales.

La reacción de Flávio Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro, rival de Lula en las elecciones, cuestionó la decisión y sostuvo que el gobierno es responsable de haber regulado previamente el mercado de apuestas.

El candidato opositor calificó la medida como una “estafa electoral” y argumentó que Lula primero permitió la regulación de las plataformas y luego decidió prohibirlas durante la campaña.

Flávio Bolsonaro también manifestó su oposición a los casinos virtuales y aseguró que, si llega a la Presidencia, buscará eliminarlos. En cuanto a las apuestas deportivas, planteó una distinción entre esta modalidad y los juegos de casino online.

De esta manera, la prohibición de las “bets” se convirtió en uno de los temas centrales del tramo final de la campaña electoral brasileña, mientras la medida deberá atravesar ahora el proceso legislativo correspondiente.