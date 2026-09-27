Briatore no descartó sanciones a Colapinto en Alpine

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor amargo para Alpine, que terminó con sus dos pilotos fuera de carrera después de un incidente protagonizado por Franco Colapinto. El argentino perdió el control de su monoplaza durante el relanzamiento y terminó involucrando a su compañero Pierre Gasly y al piloto de McLaren Lando Norris.

El accidente tuvo un fuerte impacto para la escudería francesa, que hasta ese momento tenía a sus dos autos en posiciones de puntos. Además, la situación generó una gran repercusión en redes sociales y convirtió a Alpine y Colapinto en tendencia.

Tras la carrera, Flavio Briatore se mostró muy crítico con lo ocurrido y expresó su decepción por los puntos que el equipo dejó escapar.

“Obviamente estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato”, manifestó el italiano ante la prensa.

En ese sentido, Briatore cuestionó la maniobra del argentino y sostuvo: “Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, particularmente cuando íbamos bien con ambos coches en posiciones de puntos”.

El dirigente también lamentó las consecuencias que tuvo el accidente para el resto de los involucrados. “Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo todo el fin de semana. Y pido disculpas también a Lando y a McLaren por arruinar su carrera”, señaló.

Briatore no descartó tomar medidas con Colapinto

Una de las frases que más llamó la atención llegó sobre el final de sus declaraciones. Briatore dejó abierta la posibilidad de que Alpine tome algún tipo de medida interna contra Colapinto, aunque no especificó de qué podría tratarse.

“Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué medidas se deben tomar, de modo que podamos aprender de esto y evitar una situación similar en el futuro”, explicó el jefe de Alpine.

De esta manera, resta conocer si el episodio quedará únicamente en la sanción de cinco puestos en la próxima grilla de largada impuesta por los comisarios de la FIA o si el equipo francés decidirá adoptar alguna medida adicional.

El antecedente entre Briatore, Colapinto y Gasly

El incidente se produjo luego de una semana que ya había tenido tensión dentro de Alpine. Briatore había cuestionado previamente la situación generada en redes sociales alrededor de Pierre Gasly, quien había recibido numerosos ataques por parte de usuarios que, según el dirigente, estaban vinculados al fanatismo de algunos seguidores argentinos por Colapinto.

En aquella oportunidad, el italiano incluso había advertido que podrían limitar las apariciones de Colapinto ante la prensa si continuaban las campañas de agravios contra Gasly.

Ahora, después del accidente de Azerbaiyán, la relación entre el piloto argentino y la cúpula de Alpine vuelve a quedar bajo la lupa. Briatore deberá decidir si el incidente queda como un error de carrera o si el equipo adopta alguna medida interna para evitar que vuelva a ocurrir.