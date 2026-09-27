Conmoción en el boxeo: murió Arturo “Lobito” Torres tras una pelea en México

El boxeo mexicano atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Arturo “Lobito” Torres, quien falleció a los 26 años después de permanecer seis días internado en el Hospital General de Mexicali. El joven pugilista había sido trasladado de urgencia luego de desplomarse tras su última pelea.

El combate se había disputado el 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali, donde Torres enfrentó a Gilberto “Torito” García. La pelea estaba programada a ocho asaltos, pero su esquina decidió detenerla durante el séptimo round al advertir que el boxeador no estaba en condiciones de continuar. El árbitro decretó entonces el nocaut técnico.

Tras abandonar el ring, Torres comenzó a presentar complicaciones y terminó desplomándose. Fue trasladado inconsciente al hospital, donde los médicos detectaron un coágulo cerebral y debieron someterlo a una cirugía de urgencia.

Después de la intervención, el boxeador permaneció en coma inducido durante varios días, mientras sus familiares, amigos y la comunidad boxística de Mexicali aguardaban una evolución favorable.

Sin embargo, su estado de salud no mejoró y el 25 de septiembre se confirmó su fallecimiento, seis días después de aquella pelea. La noticia provocó numerosas muestras de dolor entre familiares, entrenadores, compañeros y distintas figuras vinculadas al boxeo de Mexicali.

La carrera de Arturo “Lobito” Torres

Torres había desarrollado una carrera profesional de casi ocho años. A lo largo de su trayectoria disputó 24 combates, con 15 victorias, seis derrotas y tres empates.

Además, el boxeador había conseguido títulos regionales Fecombox en las categorías gallo y pluma. Su debut como profesional también había tenido como escenario el Parque Vicente Guerrero, en noviembre de 2018.

La muerte de “Lobito” Torres vuelve a poner bajo la lupa los riesgos que implica el boxeo profesional. Durante los días que permaneció internado, la comunidad pugilística de Mexicali acompañó a su familia y siguió de cerca su estado de salud.

A los 26 años, Torres murió después de su última presentación sobre el ring y dejó una profunda conmoción entre quienes compartieron con él su carrera dentro del boxeo.