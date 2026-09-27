Estudiantes recibirá una sanción de la AFA tras los incidentes en la Supercopa Internacional

La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central terminó envuelta en polémica y con fuertes incidentes dentro y fuera del campo de juego. El árbitro Darío Herrera fue increpado por Juan Sebastián Verón durante el tenso cierre del encuentro y ahora la AFA analiza posibles sanciones para los protagonistas.

Según informó Olé, el organismo del fútbol argentino tiene prevista una reunión este lunes para definir los pasos a seguir después de lo ocurrido en la final. Las sanciones, en caso de confirmarse, se cumplirían durante la Liga Profesional de Fútbol.

Por el momento, la AFA aguarda el informe de Darío Herrera para determinar con mayor precisión las responsabilidades y los posibles castigos. Además, todo indica que las eventuales sanciones no se limitarían a Estudiantes, ya que los incidentes involucraron a integrantes de ambas delegaciones.

Qué pasó en el final de la Supercopa Internacional

El partido disputado en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, terminó con un clima de máxima tensión. En los minutos finales, el tercer gol de Rosario Central desencadenó una fuerte reacción entre los integrantes de ambos equipos.

Después de una primera discusión entre los futbolistas, el conflicto escaló con la participación de miembros de los cuerpos técnicos y se produjo un enfrentamiento en la zona de ingreso al túnel de vestuarios.

En medio de la tensión, Juan Sebastián Verón ingresó al campo de juego para respaldar a los jugadores de Estudiantes y posteriormente protagonizó un fuerte cruce cara a cara con Darío Herrera.

El cierre del encuentro continuó con gestos de malestar por parte de la delegación del Pincha. Cuando el cuerpo arbitral recibió las medallas, los integrantes de Estudiantes aplaudieron de manera irónica.

A los incidentes dentro del estadio se sumaron además denuncias relacionadas con el operativo de seguridad. Hinchas de Estudiantes aseguraron haber sido demorados y agredidos por efectivos de la policía local, una situación que también quedó bajo análisis.

Ahora, la AFA deberá evaluar los informes correspondientes y determinar qué sanciones recibirán los protagonistas de los incidentes, en un expediente que podría tener consecuencias para Estudiantes y Rosario Central durante las próximas fechas de la Liga Profesional.