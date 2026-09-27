España convocó a Valentín Pezzolasi para la Sub 20 y le ganó la pulseada a Argentina

En los últimos años, la AFA puso en marcha un plan para detectar y seguir a jóvenes futbolistas nacidos en el exterior pero con raíces argentinas, con el objetivo de incorporarlos a las distintas categorías de las selecciones juveniles.

Entre los jugadores que fueron seguidos por el seleccionado argentino aparecen nombres como Nicolás Paz, Nicolás Marcipar, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni. Sin embargo, no todos terminaron eligiendo representar a la Albiceleste.

Uno de los casos más recientes es el de Valentín Pezzolesi, lateral de UD Las Palmas, quien fue convocado por España Sub 20 para disputar un amistoso frente a México.

Valentín Pezzolesi, convocado por España

Pezzolesi nació en España y es hijo de padres argentinos. El futbolista ya había recibido llamados de distintas categorías de la selección española y ahora fue incluido en la última convocatoria de la Sub 20 de La Roja.

UD Las Palmas confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “¡Valentín, convocado con la Selección Española Sub-20! El jugador amarillo, en la convocatoria para el próximo compromiso internacional ante México. ¡Enhorabuena, Valentín!”

De esta manera, el defensor continuará por ahora su camino con España, aunque todavía no queda definitivamente vinculado a la selección mayor. Según las reglas de elegibilidad de FIFA, existen determinadas condiciones que permiten un cambio de asociación, y los partidos juveniles no generan por sí solos una vinculación definitiva.

El vínculo de Pezzolesi con Argentina

A pesar de representar actualmente a España, Pezzolesi mantiene un vínculo con Argentina, país donde nacieron sus padres y donde además vivió durante parte de su infancia.

En una entrevista realizada en 2024, el futbolista había hablado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la Albiceleste y había dejado abierta esa puerta.

“Soñé con eso. Iré con la primera selección que me llamara. Si fuera para la absoluta elegiría a Argentina, aunque no sé. Ya se verá en el tiempo”, había expresado.

El defensor, nacido en 2007, puede desempeñarse principalmente como lateral derecho, aunque también puede jugar por la izquierda. Durante la actual temporada se ganó un lugar en el equipo titular de UD Las Palmas y disputó los seis partidos que el conjunto español lleva jugados en el campeonato.

Así, España sumó a otro futbolista con raíces argentinas a sus selecciones juveniles, mientras que Pezzolesi continúa dando sus primeros pasos internacionales con La Roja.