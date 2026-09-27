Los Juegos Sudamericanos dejaron infraestructura, impacto social y un nuevo escenario político en Santa Fe

La competencia movilizó a miles de personas, tuvo una amplia exposición en medios y redes y dejó obras deportivas que modificaron la infraestructura de Rosario, Rafaela y Santa Fe. El evento también abrió un nuevo capítulo en la discusión política provincial.

Los Juegos Sudamericanos dejaron mucho más que resultados deportivos. Durante las jornadas de competencia, los estadios y espacios destinados a los fanáticos recibieron una importante cantidad de público, mientras que las transmisiones televisivas, el streaming y las redes sociales ampliaron el alcance del acontecimiento dentro y fuera de Santa Fe.

El impacto también quedó reflejado en la infraestructura. Las obras realizadas para recibir a las delegaciones y desarrollar las distintas disciplinas representan una ampliación significativa de la capacidad deportiva y de eventos de las ciudades que fueron sede.

Pero el principal interrogante estará en lo que suceda después. La continuidad del uso de las instalaciones y la capacidad de sostener la agenda deportiva permitirán determinar cuánto del impulso generado por los Juegos permanecerá una vez finalizada la competencia.

Seguridad y el desafío de una nueva etapa

Uno de los aspectos que atravesó la organización fue el contexto de seguridad de Rosario. La realización del evento sin episodios que alteraran su desarrollo fue presentada por el Gobierno provincial como una muestra de la situación alcanzada desde diciembre de 2023.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin habían vinculado previamente la realización de los Juegos con la posibilidad de mostrar una etapa diferente para la ciudad.

La consolidación de esa imagen dependerá, entre otros factores, de que los niveles de seguridad no sufran retrocesos y de que las obras y espacios incorporados puedan integrarse de manera permanente a la vida cotidiana de las ciudades.

El impacto político de los Juegos

La magnitud del acontecimiento también tuvo una dimensión política. La organización de un evento internacional de estas características requiere decisiones presupuestarias, planificación y coordinación entre distintos niveles del Estado, por lo que sus efectos trascienden el ámbito estrictamente deportivo.

En ese escenario, Pullaro aparece como uno de los principales responsables políticos de la decisión de avanzar con los Juegos y de la escala que finalmente alcanzó el proyecto, particularmente en materia de infraestructura.

A eso se suma el manejo de la seguridad durante la competencia, un área que permanece bajo responsabilidad del Gobierno provincial y que tuvo un papel central en la preparación del evento.

Rosario, Rafaela y Santa Fe, entre las ciudades beneficiadas

Las tres ciudades santafesinas que participaron como sedes quedaron con nueva infraestructura y una mayor exposición pública.

Rosario, Rafaela y Santa Fe podrán aprovechar los espacios construidos o renovados para ampliar sus propuestas deportivas y de eventos. El desafío ahora será sostener esa actividad y evitar que las instalaciones pierdan protagonismo una vez terminado el calendario de los Juegos.

En el caso de Rosario, además, el acontecimiento se incorporó a la discusión sobre la gestión municipal y el futuro político de la ciudad. La realización de los Juegos constituye uno de los elementos que deberán ser considerados dentro de ese balance, junto con el resto de las políticas implementadas por la administración local.

Galdeano, otro de los nombres que ganó protagonismo

La organización también permitió que Julián Galdeano, secretario de Vinculación Estratégica de la Provincia, asumiera un papel central en la coordinación general del evento.

Designado por Pullaro para conducir esa tarea, Galdeano quedó asociado a la planificación y ejecución de una competencia de alcance internacional que involucró a diferentes áreas del Gobierno provincial y a las ciudades sede.

Su participación le otorgó mayor visibilidad dentro de la estructura oficial y dentro del espacio político Unidos.

Una señal sobre la construcción de Unidos

La composición del comité organizador también dejó señales sobre el esquema político provincial.

Durante el desarrollo de los Juegos tuvieron protagonismo dirigentes de distintos sectores que integran Unidos, entre ellos Gisela Scaglia, Federico Angelini y Joaquín Blanco.

La participación de representantes del PRO y del socialismo, junto con dirigentes radicales, muestra la continuidad de una estructura política que reúne a distintos espacios.

Más allá de las interpretaciones sobre el futuro de la coalición, la organización de los Juegos permitió exhibir una imagen de trabajo conjunto entre sectores que forman parte del oficialismo santafesino.

Ahora comienza una etapa diferente: aprovechar las instalaciones, sostener la actividad deportiva y convertir el impacto generado por el evento en políticas y propuestas que permanezcan más allá de la competencia.