Adenocarcinoma pulmonar: qué es, cuáles son sus síntomas y qué expectativas de vida tienen los pacientes

RESUMEN

El adenocarcinoma pulmonar es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón y puede afectar tanto a fumadores como a personas que nunca fumaron. En sus primeras etapas puede desarrollarse sin síntomas, lo que dificulta su detección temprana. La tos persistente, la falta de aire, el dolor en el pecho, el cansancio y la pérdida de peso son algunas de las señales que pueden advertir sobre la enfermedad. Las expectativas de vida dependen fundamentalmente del estadio en el que se diagnostica, de las características del tumor y de la respuesta al tratamiento. Los avances de la medicina, especialmente la inmunoterapia y las terapias dirigidas, han mejorado considerablemente las posibilidades de supervivencia de determinados pacientes, incluso cuando la enfermedad se encuentra avanzada.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma pulmonar es un tumor maligno que se origina en células del pulmón, generalmente vinculadas con la producción de sustancias glandulares y mucosas.

Pertenece al grupo de los denominados cánceres de pulmón de células no pequeñas, que representan aproximadamente el 85% de los diagnósticos de cáncer pulmonar.

A diferencia de otros tipos de tumores pulmonares, el adenocarcinoma puede aparecer en personas que jamás fumaron, aunque el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo.

También pueden influir la exposición al humo ajeno, al radón, a determinados contaminantes ambientales y a sustancias cancerígenas presentes en algunos ámbitos laborales.

Una de sus características es que suele desarrollarse en las regiones periféricas del pulmón, circunstancia que puede contribuir a que permanezca sin manifestaciones evidentes durante un período prolongado.

¿Cuáles son los principales síntomas?

Uno de los mayores problemas del adenocarcinoma pulmonar es que puede avanzar silenciosamente. En ocasiones, se descubre de manera accidental durante una radiografía o una tomografía solicitada por otro motivo.

Cuando aparecen síntomas, los más habituales son:

Tos persistente, especialmente cuando cambia una tos habitual o no mejora con el tiempo.

Dificultad para respirar, incluso durante actividades que anteriormente no provocaban cansancio.

Dolor en el pecho, que puede intensificarse al respirar profundamente o toser.

Presencia de sangre al toser, una señal que requiere evaluación médica.

Pérdida de peso sin causa aparente y disminución del apetito.

Cansancio intenso y debilidad generalizada.

Infecciones respiratorias recurrentes, como neumonías o bronquitis.

Cuando la enfermedad se extiende a otros órganos, pueden aparecer dolores óseos, dolores de cabeza persistentes, alteraciones neurológicas u otros síntomas relacionados con la localización de las metástasis.

Es importante aclarar que tener alguno de estos síntomas no significa necesariamente padecer cáncer, pero sí justifica una consulta médica, especialmente cuando persisten.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico suele comenzar con estudios por imágenes, principalmente una tomografía computada de tórax.

Cuando se identifica una lesión sospechosa, puede ser necesario realizar una biopsia para determinar si existen células malignas y establecer el tipo de tumor.

Posteriormente, los especialistas pueden solicitar una tomografía PET, estudios cerebrales y análisis moleculares del tejido tumoral.

Los estudios moleculares son especialmente importantes porque permiten identificar alteraciones genéticas que pueden tratarse con medicamentos específicos.

Entre las alteraciones que pueden investigarse se encuentran EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, RET, NTRK y KRAS, entre otras.

¿Cuáles son las expectativas de vida?

Esta es, probablemente, la pregunta que mayor preocupación genera entre los pacientes y sus familiares.

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar no significa necesariamente una sentencia de muerte. El pronóstico depende de múltiples factores, especialmente de la extensión de la enfermedad al momento de detectarla.

Como referencia, las estadísticas estadounidenses de supervivencia relativa a cinco años para el conjunto de los cánceres de pulmón de células no pequeñas muestran aproximadamente los siguientes resultados:

Extensión de la enfermedad Supervivencia relativa a 5 años Localizada, sin propagación fuera del pulmón 67% Regional, extendida a estructuras o ganglios cercanos 40% Distante, con metástasis 12% Todos los estadios combinados 32%

Cifras aproximadas de la American Cancer Society basadas en diagnósticos de 2015 a 2021. Corresponden al cáncer de pulmón de células no pequeñas en conjunto, no exclusivamente al adenocarcinoma. Son estadísticas poblacionales, no predicciones individuales.

Es fundamental comprender que sobrevivir cinco años no significa que una persona tenga solamente cinco años de vida. Se trata de una medida estadística que indica qué proporción de pacientes sigue con vida al cumplirse ese período, en comparación con la población general.

En determinados casos diagnosticados precozmente, una intervención quirúrgica puede conseguir la curación.

En cambio, cuando existen metástasis, la enfermedad suele ser más difícil de curar, aunque algunos tratamientos permiten controlarla durante años.

Los nuevos tratamientos cambiaron las perspectivas

Durante décadas, las posibilidades terapéuticas frente al cáncer pulmonar avanzado fueron limitadas. Sin embargo, en los últimos años se produjeron importantes avances.

Actualmente existen diferentes alternativas, dependiendo de las características de cada paciente:

Cirugía: puede permitir extirpar completamente el tumor cuando la enfermedad se encuentra localizada.

Quimioterapia: continúa siendo una herramienta importante, utilizada sola o combinada con otros tratamientos.

Radioterapia: puede utilizarse con intención curativa en determinados estadios o para controlar síntomas.

Inmunoterapia: estimula al sistema inmunológico para reconocer y combatir las células cancerosas.

Terapias dirigidas: actúan sobre alteraciones moleculares específicas del tumor y, en determinados pacientes, permiten obtener respuestas prolongadas.

La posibilidad de identificar mutaciones y seleccionar tratamientos personalizados representa uno de los avances más importantes de la oncología moderna.

¿Es posible vivir diez años o más con adenocarcinoma pulmonar?

Sí. Existen pacientes que sobreviven diez años o más, e incluso personas que logran curarse, especialmente cuando el tumor se detecta en una etapa temprana.

También hay pacientes con enfermedad avanzada que consiguen respuestas duraderas gracias a tratamientos específicos.

Sin embargo, no todos los tumores responden de la misma manera y sería incorrecto establecer una expectativa de vida individual sin conocer el estadio, el estado general del paciente y las características biológicas del cáncer.

La importancia de la detección temprana

El principal desafío continúa siendo descubrir la enfermedad antes de que se extienda.

En personas con antecedentes importantes de tabaquismo y determinados factores de riesgo, la tomografía computada de baja dosis puede contribuir a detectar tumores cuando todavía son pequeños y potencialmente curables.

Cuanto antes se diagnostica un adenocarcinoma pulmonar, mayores suelen ser las posibilidades de acceder a tratamientos con intención curativa.

Una enfermedad grave, pero con nuevas esperanzas

El adenocarcinoma pulmonar continúa siendo una enfermedad potencialmente mortal y constituye un desafío para la medicina.

No obstante, los avances científicos modificaron sustancialmente el panorama para muchos pacientes.

Hoy, hablar de cáncer de pulmón no significa hablar inevitablemente de una muerte próxima. Significa enfrentar una enfermedad compleja cuyo pronóstico puede variar enormemente de una persona a otra.

La detección temprana, el diagnóstico molecular, el acceso a tratamientos adecuados y el seguimiento especializado son factores decisivos.

La medicina todavía no puede garantizar la curación de todos los pacientes, pero cada vez dispone de más herramientas para prolongar la vida, controlar la enfermedad y mejorar su calidad.