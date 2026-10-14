Rodolfo Arruabarrena analizó la derrota de Boca ante Vasco da Gama

Luego de la derrota de Boca por 1-0 frente a Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena habló en conferencia de prensa y analizó el rendimiento del equipo.

El entrenador reconoció las dificultades que tuvo el conjunto xeneize durante el primer tiempo, destacó la reacción en el complemento y remarcó que la clasificación todavía está en juego.

“Obviamente nos vamos con sensaciones de frustración. En el primer tiempo estuvimos muy acelerados, imprecisos y metimos mucha gente por delante de la línea de la pelota”, explicó el DT. Además, admitió que al equipo le costó encontrar respuestas y que, por momentos, sus jugadores corrían demasiado sin obtener resultados.

La expulsión cambió el partido, pero Boca no logró empatar

En el segundo tiempo, Boca ganó protagonismo y encontró más espacios para atacar. La expulsión de Andrés Gómez, jugador de Vasco da Gama, favoreció el avance del equipo argentino, que generó varias oportunidades para alcanzar la igualdad, aunque no consiguió concretarlas.

“En el segundo tiempo empezamos con un poco más de tranquilidad. La expulsión nos llevó a tener más protagonismo cerca del área y generamos situaciones”, señaló Arruabarrena.

Pese a la derrota, el entrenador valoró la actitud de sus dirigidos y destacó el esfuerzo realizado para buscar el empate hasta el final.

“No ha sido nuestro mejor partido y pecamos de cierto apresuramiento, pero el ímpetu, las ganas y el ir a buscar yo no los voy a criticar nunca”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que Boca deberá viajar a Brasil con la convicción de revertir el resultado y conseguir la clasificación.

La ausencia de Paredes y la decisión táctica de Arruabarrena

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la ausencia de Leandro Paredes, quien no pudo jugar por lesión. Consultado sobre la influencia de su baja en el funcionamiento del mediocampo, el técnico reconoció su importancia, aunque descartó que la derrota se explique por su ausencia.

“La jerarquía de Leandro no la descubrí yo. Te da todo y mucho más: es nuestro líder y nuestro capitán. Pero hoy no perdimos por eso ni estar imprecisos pasa por su ausencia. No nos podemos basar jamás en un solo jugador”, afirmó.

Por otra parte, explicó que la inclusión de Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel respondió a una búsqueda de mayor presencia ofensiva y fortaleza en el juego aéreo.

“Con la entrada de Enner buscamos tener un poco más de presencia en el área rival, ganar peso en el juego ofensivo y potenciar el juego aéreo”, detalló.

La revancha en Brasil y un mensaje para los hinchas

De cara al partido de vuelta, Arruabarrena evitó darle demasiada importancia a las dudas sobre la sede del encuentro y remarcó que el objetivo debe ser salir a buscar la victoria.

“Jugaremos en el Maracaná, en Paraguay, en Barranquilla o donde sea: hay que ir a jugar el partido y salir a ganarlo”, expresó.

El entrenador también destacó que la posibilidad de alcanzar una final continental debe funcionar como el principal incentivo para el plantel. “No hay mucho más que hablar, sí mucho que corregir”, resumió.

Finalmente, les dejó un mensaje a los hinchas de Boca y les pidió que mantengan la confianza en el equipo.

“A la gente le digo que mantenga la ilusión intacta, somos Boca e iremos a dejar la vida. Les pido que crean en este equipo”, concluyó.

Con la derrota por la mínima diferencia, Boca quedó obligado a buscar la remontada en Brasil, en una revancha que definirá su continuidad en la Copa Sudamericana.