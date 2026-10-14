Murió Jorge "Locomotora" Castro

El boxeo argentino está de luto. Jorge “Locomotora” Castro, conocido también como “El Roña”, falleció hoy y dejó una huella imborrable en el deporte nacional. Carismático, aguerrido y dueño de una personalidad inconfundible, construyó una carrera marcada por grandes victorias, combates memorables y una capacidad de resistencia que lo convirtió en un ídolo popular.

Con 144 peleas profesionales, el exboxeador protagonizó algunos de los momentos más recordados del pugilismo argentino. A continuación, un repaso por los hitos más importantes de su trayectoria.

La consagración mundial ante Reggie Johnson (1994)

El 12 de agosto de 1994, Castro alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al conquistar el título mundial de los pesos medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En San Miguel de Tucumán, el argentino se impuso por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson en un combate exigente y disputado. La victoria lo consagró campeón mundial y marcó el comienzo de una etapa histórica para su carrera.

“La otra Mano de Dios”: el nocaut inolvidable ante John David Jackson

El 10 de diciembre de 1994, Castro protagonizó una de las remontadas más recordadas de la historia del boxeo argentino. En Monterrey, México, defendió su título mundial ante el estadounidense John David Jackson.

El combate parecía perdido para el argentino, que recibía un duro castigo y tenía los ojos prácticamente cerrados por la inflamación. Sin embargo, en el noveno asalto, encontró el momento para conectar un contundente gancho de izquierda al mentón de su rival.

Jackson cayó a la lona y, tras volver a levantarse, terminó perdiendo por nocaut técnico. La victoria quedó grabada en la memoria de los aficionados y el propio Castro bautizó aquel golpe como “La Mano de Dios”, en homenaje a Diego Armando Maradona.

El enfrentamiento fue reconocido por la prestigiosa revista The Ring, que lo distinguió como Pelea del Año, mientras que el noveno asalto recibió el premio al Asalto del Año.

Frente a frente con grandes figuras del boxeo mundial

A lo largo de su trayectoria, Castro se midió con destacados nombres del boxeo internacional. Entre sus rivales estuvieron:

Terry Norris (1991): se enfrentó al estadounidense por el título mundial superwelter en Francia.

Roy Jones Jr. (1992): combatió en Estados Unidos ante uno de los boxeadores más destacados de su generación. Aunque perdió por puntos, logró llevar la pelea hasta la decisión de los jueces.

Roberto “Mano de Piedra” Durán (1997): protagonizó dos combates frente a la leyenda panameña, uno de sus ídolos de la infancia. Castro ganó el primer enfrentamiento en Mar del Plata, mientras que Durán se quedó con la revancha en Panamá.

Estos cruces reflejaron la decisión del argentino de enfrentarse a figuras de primer nivel y competir en escenarios internacionales.

La reapertura del Luna Park (1989)

Otro momento destacado de su carrera llegó el 14 de octubre de 1989, cuando venció a Miguel Ángel “El Puma” Arroyo en una velada histórica para el boxeo nacional.

La pelea formó parte de la reapertura del mítico Luna Park para la práctica del boxeo, después de ocho años de inactividad en ese ámbito. Castro llegaba con un comienzo profesional prometedor: había acumulado 37 combates invicto desde su debut en 1987.

Del grave accidente a su última victoria (2007)

En 2005, la vida de Castro estuvo en peligro tras sufrir un grave accidente automovilístico en Buenos Aires. El episodio le provocó múltiples fracturas y un colapso pulmonar, pero logró recuperarse y volvió a subirse al ring.

El 27 de enero de 2007, disputó su último combate profesional en Mar del Plata, donde venció por nocaut técnico a José Luis Herrera.

De esta manera, Castro cerró una carrera que incluyó 90 victorias por nocaut y numerosos enfrentamientos que quedaron en la memoria del deporte argentino.

Su legado trasciende los títulos y las estadísticas: “Locomotora” Castro será recordado por su coraje, su personalidad y aquellas noches en las que demostró que nunca había que darlo por vencido.