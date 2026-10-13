La Justicia de Brasil le dio la razón a Vasco da Gama y ratificó al Maracaná para la revancha ante Boca

La Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco da Gama y confirmó al estadio Maracaná como sede de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Boca. La resolución dejó sin efecto la medida cautelar dictada el sábado, que ponía en duda la realización del encuentro en ese escenario y amenazaba con obligar a trasladarlo.

Tras conocerse el fallo, el club brasileño reabrió la venta de entradas. Según informaron medios locales, antes de que estallara el conflicto judicial ya se habían vendido más de 45.000 localidades para el partido previsto para el martes 20 de octubre.

La disputa se originó a partir de una presentación del consorcio Fla-Flu, responsable de la concesión del Maracaná, que advirtió sobre posibles inconvenientes de seguridad debido a la coincidencia de fechas con un partido de básquet entre Flamengo y Botafogo, programado en el Maracanazinho, el estadio cubierto ubicado junto al mítico escenario carioca.

Por qué la Justicia brasileña falló a favor de Vasco da Gama

Vasco cuestionó la medida cautelar y argumentó que un encuentro correspondiente a las semifinales de un torneo continental debía tener prioridad sobre un partido de básquet. Como parte de su defensa, el club también sostuvo que el contrato de concesión del Maracaná establece que los partidos oficiales de fútbol organizados por Conmebol, la CBF y otras entidades tienen prioridad frente a otros eventos.

Además, la institución destacó que contaba con el respaldo del Ministerio Público, que se había pronunciado en dos oportunidades a favor de que el encuentro se disputara en ese estadio. También hizo referencia a las recomendaciones de los organismos de seguridad.

La estrategia judicial fue impulsada por el departamento jurídico de la sociedad anónima deportiva de Vasco y representantes del club social. Entre ellos participó Alan Belaciano, presidente de la Asamblea General de la institución.

Con la nueva resolución, el Maracaná quedó habilitado para recibir el partido ante Boca y la venta de entradas pudo reanudarse, lo que despejó las dudas sobre la sede del encuentro.

Boca y Vasco definirán un lugar en la final de la Copa Sudamericana

El partido entre Boca y Vasco da Gama se disputará el martes 20 de octubre a las 21.30, hora argentina, en un cruce decisivo para determinar a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.

La incertidumbre en torno al estadio había generado preocupación por la organización del encuentro, la comercialización de las localidades y la logística de ambas delegaciones. Con el fallo favorable al conjunto brasileño, el conflicto quedó resuelto y el Maracaná fue ratificado como escenario de la semifinal.

De esta manera, Boca deberá afrontar un compromiso clave en uno de los estadios más emblemáticos de Brasil, mientras que Vasco podrá contar con el apoyo de su público para buscar la clasificación a la final del certamen continental.