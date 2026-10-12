Fantasías sexuales: cuáles son las más comunes y por qué no siempre queremos llevarlas a la práctica

Las fantasías sexuales forman parte de la vida de la mayoría de las personas y, lejos de ser algo problemático, pueden ser una señal de una vida sexual saludable y de un imaginario erótico activo. Desde el punto de vista clínico, no hay razones para sentir culpa por fantasear, incluso si se está en pareja o si los pensamientos involucran a una expareja.

“Muchas veces no fantaseamos tanto con la persona en sí, sino con lo que sentíamos en ese momento”, explicó la sexóloga italiana Mónica Branni. Según la especialista, más del 90% de las personas reconoce haber tenido fantasías sexuales alguna vez.

Una de las preguntas más frecuentes es por qué podemos imaginar situaciones que nunca estaríamos dispuestos a concretar. La explicación está en el funcionamiento de la mente: las fantasías actúan como una especie de simulación que permite explorar distintos escenarios sin necesidad de llevarlos a la realidad.

“Es un espacio seguro donde podemos experimentar sin consecuencias. Igual que imaginamos escenarios irreales en otros ámbitos de la vida, en el terreno sexual ocurre lo mismo. No implica un deseo real de llevarlo a cabo, sino que se trata de una exploración mental”, aclaró Branni.

La especialista también destacó que las fantasías son normales y pueden aportar beneficios a la vida sexual. Entre ellos, favorecer la excitación y mejorar la experiencia íntima. “La relación entre mente y cuerpo es constante. Cuando ambos van en la misma dirección, el placer se amplifica”, señaló.

En cambio, los pensamientos intrusivos, como las preocupaciones y las inseguridades, pueden interferir en ese proceso y dificultar tanto la excitación como la posibilidad de alcanzar el orgasmo.

Cómo manejar los pensamientos intrusivos durante una fantasía sexual

Intentar dejar de pensar en algo puede generar el efecto contrario. “Si te digo que no pienses en un elefante rosa, inevitablemente tu mente va a imaginarlo”, ejemplificó la sexóloga. Por eso, en lugar de intentar bloquear los pensamientos, la recomendación es redirigir la atención hacia el momento presente.

Branni propone concentrarse en las sensaciones físicas, como el contacto, la respiración y las respuestas del propio cuerpo. “Es un ejercicio parecido a la meditación, pero enfocado en el cuerpo”, explicó.

Este cambio de atención puede ayudar a interrumpir el ciclo de pensamientos y favorecer una mayor conexión con las sensaciones placenteras.

¿Cuáles son las fantasías sexuales más frecuentes?

Aunque no existen diferencias concluyentes entre géneros en todos los estudios, la especialista identificó algunas tendencias recurrentes. Entre las fantasías sexuales más habituales se encuentran las siguientes:

1. Sexo con varias personas

Este tipo de fantasía no siempre está relacionado únicamente con el deseo de sumar participantes a un encuentro sexual. También puede vincularse con la distribución de la atención y con una menor presión por satisfacer a otra persona.

“Cuando no todo recae en un uno a uno, muchas personas sienten menos presión y pueden entregarse más fácilmente a la experiencia”, señaló Branni. La presencia de múltiples estímulos también puede contribuir a aumentar la excitación.

2. Dinámicas de dominación y sumisión

Estas fantasías están relacionadas con las ideas de control, entrega y poder. No se limitan a las sensaciones físicas, sino que también involucran los roles que cada persona asume durante un encuentro.

Según la especialista, quienes tienen muchas responsabilidades en su vida cotidiana pueden encontrar en estas dinámicas una forma de dejar de lado el control por un momento. A su vez, adoptar un rol sumiso no necesariamente implica perder protagonismo: para algunas personas, puede ser una manera de explorar sus deseos desde otra perspectiva y sentirse más libres.

3. Situaciones novedosas o consideradas prohibidas

En esta categoría aparecen escenarios poco habituales, lugares diferentes y experiencias que se apartan de la rutina. La curiosidad y la novedad pueden desempeñar un papel importante en la aparición de estas fantasías.

“Lo que socialmente percibimos como prohibido o inmoral suele aumentar su capacidad excitante”, apuntó Branni. La posibilidad de imaginar situaciones fuera de lo cotidiano puede estimular el deseo, aunque eso no signifique que la persona quiera concretarlas en la vida real.

En definitiva, fantasear no es lo mismo que querer hacer realidad una fantasía. La imaginación permite explorar deseos, sensaciones y escenarios sin que exista necesariamente la intención de llevarlos a la práctica. Comprender esa diferencia puede ayudar a vivir la sexualidad con mayor tranquilidad, sin culpa y con una mejor conexión con los propios deseos.