Reacomodamiento político en Santa Fe: La Libertad Avanza y Pullaro negocian una estrategia electoral común

La apertura de dos espacios vinculados al presidente Javier Milei en la ciudad se inscribe en un escenario de reordenamiento político y negociaciones entre referentes provinciales y nacionales, con la mirada puesta en las próximas elecciones.

Lejos de representar necesariamente una disputa directa por el poder local, el movimiento podría responder a una estrategia para fortalecer posiciones legislativas y preservar espacios de representación en distritos considerados clave.

En ese contexto, las conversaciones entre el gobernador Maximiliano Pullaro y referentes del entorno presidencial, entre ellos Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich, apuntarían a establecer acuerdos que permitan coordinar intereses políticos y electorales.

Según el planteo que circula en el ámbito político, La Libertad Avanza concentraría sus esfuerzos en sumar bancas en el Concejo Municipal, sin presentar un candidato propio a intendente. Una estrategia similar se aplicaría en la categoría de senador provincial.

El entendimiento también contemplaría el acompañamiento legislativo de los libertarios en el Congreso nacional para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

De concretarse, estos movimientos podrían modificar el escenario electoral santafesino y las relaciones entre los distintos espacios políticos. Por ahora, el foco está puesto en las negociaciones y en la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan a cada sector sostener y ampliar su representación institucional.