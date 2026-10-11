Rafaela puede ser mucho más: el desafío de convertirse en un polo de la industria del conocimiento

Por Carlos Zimerman

1️⃣ UNIVERSIDADES Y TALENTO. Rafaela cuenta con universidades, instituciones educativas y formación tecnológica. Hay que aprovechar ese capital humano para que los jóvenes puedan estudiar, trabajar y desarrollar su futuro en la ciudad.

2️⃣ INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPLEO. El software, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización y los servicios tecnológicos pueden generar numerosos puestos de trabajo calificado, crear empresas y abrir mercados en Argentina y el mundo.

3️⃣ INVERSIÓN E INNOVACIÓN. Es necesario impulsar centros tecnológicos, facilitar el financiamiento de nuevos emprendimientos y generar condiciones para atraer inversores y empresas.

4️⃣ POTENCIAR LA INDUSTRIA RAFAELINA. La metalmecánica y la industria láctea constituyen una base productiva extraordinaria para desarrollar nuevas tecnologías, mejorar la productividad y crear empresas capaces de exportar sus conocimientos.

5️⃣ POLÍTICOS QUE PIENSEN EN GRANDE. Rafaela necesita dirigentes que dejen de lado los egoísmos tradicionales, las disputas partidarias y la politiquería para construir un proyecto de desarrollo que trascienda los gobiernos y priorice el trabajo y el futuro de los rafaelinos.

Rafaela tiene todo para convertirse en una ciudad diferente

Rafaela reúne condiciones que muchas ciudades quisieran tener. Cuenta con universidades, instituciones educativas, formación tecnológica, empresas industriales, emprendedores y una cultura del trabajo que forma parte de su identidad. Tiene una historia productiva que la distingue y una capacidad empresarial que puede convertirse en el punto de partida de una nueva etapa de crecimiento.

Sin embargo, hay una pregunta que merece instalarse en el centro del debate público: ¿por qué Rafaela no puede convertirse en un polo de la industria del conocimiento, capaz de generar empleo, atraer inversiones y proyectarse al mundo?

No estamos hablando de una utopía ni de un sueño imposible. Estamos hablando de aprovechar los recursos que la ciudad ya tiene, articularlos de manera inteligente y ponerlos al servicio de un proyecto de desarrollo ambicioso.

Rafaela no necesita empezar de cero. Necesita animarse a dar un salto hacia el futuro.

La industria del conocimiento genera trabajo, y mucho

La industria del conocimiento, también conocida como economía del conocimiento, comprende las actividades que utilizan el talento humano, la ciencia, la tecnología y la innovación para generar valor económico.

Hablamos del desarrollo de software, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización industrial, la biotecnología, la ciberseguridad, el análisis de datos y los servicios profesionales, entre muchas otras actividades.

Son sectores que pueden crear empleos calificados, abrir oportunidades para los jóvenes, impulsar nuevas empresas y generar exportaciones. Además, sus efectos no se limitan a quienes trabajan directamente en tecnología: también movilizan la actividad comercial, los servicios profesionales, la educación y numerosas actividades vinculadas.

Una empresa de software que nace en Rafaela puede desarrollar una solución para una fábrica local y después venderla en Córdoba, Buenos Aires, Brasil, Estados Unidos o cualquier otro mercado al que logre acceder.

Un equipo de profesionales puede trabajar desde Rafaela para clientes de otros países, generar ingresos para la ciudad y contratar nuevos trabajadores sin necesidad de trasladar su actividad a una gran capital.

El conocimiento puede convertirse en una fuente de empleo, riqueza y oportunidades sin fronteras geográficas.

Y Rafaela tiene condiciones para participar de ese proceso.

Una ventaja que no todas las ciudades tienen

La ciudad posee una sólida matriz industrial tradicional, especialmente vinculada con la metalmecánica y la actividad láctea. Esa realidad, lejos de ser un obstáculo, representa una ventaja competitiva.

Las industrias necesitan mejorar sus procesos, reducir costos, automatizar tareas, incorporar inteligencia artificial, optimizar la logística y competir en mercados cada vez más exigentes.

Allí aparece una oportunidad concreta para desarrollar empresas tecnológicas que trabajen junto a las industrias locales.

La tecnología aplicada al sector agropecuario, la agricultura de precisión, los sistemas de trazabilidad, los sensores, la automatización de las plantas industriales y las soluciones digitales para la producción son apenas algunos ejemplos.

Rafaela podría convertirse en un espacio donde las empresas tradicionales encuentren soluciones innovadoras y donde los emprendedores tecnológicos desarrollen productos que después puedan comercializar en otros mercados.

No se trata de reemplazar la industria tradicional, sino de potenciarla, modernizarla y crear nuevas actividades alrededor de ella.

La combinación de producción, conocimiento e innovación puede ser uno de los grandes diferenciales de Rafaela.

Las universidades deben ser protagonistas

Otro de los grandes activos de la ciudad es su oferta educativa. La presencia de universidades e instituciones de formación superior, con una participación destacada de las disciplinas tecnológicas, ofrece una base fundamental para construir ese futuro.

Pero tener universidades no alcanza si los jóvenes que se forman en ellas no encuentran oportunidades laborales en su propia ciudad.

El desafío consiste en vincular más estrechamente la educación con las necesidades de las empresas y con la creación de nuevos emprendimientos.

Se pueden impulsar programas de capacitación en programación, inteligencia artificial, robótica y análisis de datos; promover prácticas profesionales; desarrollar proyectos de investigación aplicada y facilitar que estudiantes y graduados trabajen junto a empresas locales.

También es necesario generar espacios para que los jóvenes puedan transformar sus ideas en negocios.

El objetivo debe ser que Rafaela no solamente forme profesionales, sino que también sea capaz de retenerlos y atraer talento de otras localidades.

Una ciudad que prepara a sus jóvenes, pero no les ofrece oportunidades, termina exportando su principal riqueza: el capital humano.

Qué puede hacer Rafaela para convertirse en un polo tecnológico

Para avanzar en esa dirección, es necesario trabajar sobre cuatro ejes fundamentales.

1. Crear espacios de innovación. Impulsar centros tecnológicos, incubadoras de empresas y espacios de trabajo colaborativo donde emprendedores, universidades, investigadores y empresas puedan desarrollar proyectos conjuntos.

2. Facilitar el financiamiento. Promover una red de inversores privados que puedan aportar capital, experiencia y contactos a emprendimientos con potencial de crecimiento. Muchas buenas ideas no prosperan porque no consiguen los recursos necesarios para transformarse en negocios.

3. Fortalecer los incentivos. Rafaela cuenta con herramientas locales de promoción económica que pueden servir como punto de partida. El desafío es evaluar su funcionamiento, mejorar su alcance y facilitar la radicación, formalización y expansión de empresas tecnológicas.

4. Conectar la tecnología con la producción. Promover acuerdos entre universidades, empresas industriales y emprendedores para resolver problemas concretos de la economía local y desarrollar soluciones que también puedan venderse fuera de la ciudad.

Nada de esto se consigue de un día para otro. Requiere planificación, inversión, coordinación institucional y objetivos verificables. Pero es una estrategia posible y compatible con las características productivas de Rafaela.

El papel de la política: dejar de mirar lo pequeño

Aquí aparece una cuestión central.

Rafaela necesita que sus dirigentes políticos piensen en grande. Que comprendan que el futuro de la ciudad es mucho más importante que las disputas circunstanciales, los intereses personales y las diferencias partidarias.

La política tiene una responsabilidad fundamental: crear las condiciones para que la actividad económica pueda crecer y generar oportunidades.

El municipio puede simplificar trámites, facilitar habilitaciones, mejorar la infraestructura, promover la capacitación, articular instituciones y establecer reglas previsibles para quienes quieran invertir.

También debe evaluar los resultados de las políticas públicas, conocer cuántas empresas se crean, cuánto empleo generan y qué obstáculos impiden que nuevos proyectos se concreten.

Pero, sobre todo, hace falta una visión compartida que trascienda los períodos de gobierno.

Los egoísmos tradicionales de la política, las confrontaciones permanentes y la búsqueda de ventajas circunstanciales no pueden convertirse en un freno para el desarrollo.

Las diferencias políticas son legítimas. Lo que no tiene sentido es que impidan construir acuerdos sobre cuestiones fundamentales para el futuro de una comunidad.

Rafaela necesita menos mezquindad política y más planificación, menos discusiones pequeñas y más proyectos capaces de generar trabajo.

El empleo genuino no se crea solamente con discursos ni con anuncios. Se construye cuando existen empresas que producen, emprendedores que innovan, inversores que confían y trabajadores que encuentran oportunidades para crecer.

La industria del conocimiento no garantiza por sí sola el éxito, pero representa un campo fértil para diversificar la economía, aumentar la productividad y abrir nuevas posibilidades laborales.

Una fórmula conocida, adaptada al ADN rafaelino

El ejemplo de Silicon Valley, en California, demuestra la importancia que puede alcanzar la articulación entre universidades, empresas tecnológicas, inversores y organismos públicos.

Rafaela no necesita copiar ese modelo de manera automática. Tiene su propia historia, su escala y sus particularidades. Pero puede adaptar sus principios a la realidad local.

La fórmula consiste en combinar cuatro componentes: universidades que formen talento, empresas que generen oportunidades, capital privado que financie proyectos y un Estado que facilite el desarrollo.

Si esos actores trabajan de manera coordinada, Rafaela puede construir un ecosistema en el que las ideas se transformen en empresas, las empresas generen empleo y el conocimiento se convierta en una actividad económica capaz de competir a escala nacional e internacional.

El objetivo no debe ser simplemente tener un parque tecnológico o inaugurar un edificio. El verdadero éxito será conseguir que nazcan empresas, que lleguen inversiones, que se creen puestos de trabajo y que cada vez más jóvenes encuentren un futuro profesional en la ciudad.

El futuro no se espera: se construye

Rafaela tiene universidades, industrias, talento, instituciones y una tradición emprendedora que constituye una ventaja importante. También tiene la posibilidad de aprovechar sus capacidades actuales para desarrollar actividades de mayor contenido tecnológico.

Puede seguir creciendo sobre la base de su industria tradicional y, al mismo tiempo, convertirse en un centro de innovación, desarrollo de software, inteligencia artificial y servicios profesionales.

Puede generar empleo para sus jóvenes, atraer inversiones, crear empresas exportadoras y ofrecer nuevas oportunidades a sus habitantes.

Pero para conseguirlo necesita transformar sus ventajas en un proyecto concreto, con continuidad, objetivos y compromiso de todos los sectores.

Rafaela puede ser mucho más que una ciudad industrial: puede convertirse en una ciudad que produzca conocimiento, desarrolle tecnología, genere trabajo y exporte talento al mundo.

La oportunidad está planteada. Las condiciones existen. El desafío es que quienes tienen responsabilidades públicas y privadas estén a la altura de esa posibilidad.

Porque una ciudad no se transforma solamente administrando el presente. Se transforma cuando se anima a imaginar un futuro mejor y trabaja para hacerlo realidad.

Rafaela necesita dirigentes que piensen en grande. El futuro de la ciudad debe estar por encima de los egoísmos de la política.