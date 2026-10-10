Llega la primera edición de octubre de Plaza Feria

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, informa que el sábado 10 y domingo 11 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de Plaza Feria en la Plaza 25 de Mayo. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será suspendida.



Desde las 16:00, vecinos y vecinas podrán recorrer los distintos stands de artesanías, diseño y producción local, en un espacio pensado para el encuentro y la promoción del trabajo autogestivo. Durante ambas jornadas, Plaza Feria ofrecerá una oportunidad para conocer y acompañar las producciones de artesanos, diseñadores y artistas de nuestra ciudad, fortaleciendo un espacio que, desde hace 13 años, promueve el desarrollo de la economía local y la circulación de creaciones independientes.



Además, el domingo se sumará la Feria Desde el Origen, una propuesta que invita a descubrir y valorar la producción local y regional, ampliando la oferta para quienes se acerquen a disfrutar de la jornada.