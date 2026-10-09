Viví Rafaela: toda la agenda del fin de semana, en tu celular

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Rafaela tiene plan. Vos elegís cuál.

La agenda digital "Viví Rafaela" concentra toda la oferta cultural, deportiva y recreativa de la ciudad. Sin vueltas: entrás, filtrás por lo que te gusta y salís con plan.

Consultá todo en: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Noticias/1/Detalle/29989

Filtrá por rubro: shows, deportes, ferias, infantiles, talleres. Encontrá qué hacer en 10 segundos.

¿Querés que te llegue al celu?
Mandá un WhatsApp al 3492-303847 y recibí la agenda completa cada viernes. Gratis y directo.

Seguí el minuto a minuto en: https://www.instagram.com/vivirafaelaok/

Música en vivo, partidos, ferias, muestras, cine, paseos. Si pasa en Rafaela, está en Viví Rafaela.

Este finde no te quedás sin plan.

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