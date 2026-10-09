Viví Rafaela: toda la agenda del fin de semana, en tu celular

Rafaela tiene plan. Vos elegís cuál.



La agenda digital "Viví Rafaela" concentra toda la oferta cultural, deportiva y recreativa de la ciudad. Sin vueltas: entrás, filtrás por lo que te gusta y salís con plan.



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Filtrá por rubro: shows, deportes, ferias, infantiles, talleres. Encontrá qué hacer en 10 segundos.



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Este finde no te quedás sin plan.