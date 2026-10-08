Ucrania se prepara para un invierno bajo amenaza: crece el temor por nuevos ataques a su red eléctrica

Los cortes de electricidad comenzaron a restablecerse en distintas zonas de Ucrania tras los recientes ataques rusos contra instalaciones vinculadas al sistema energético. Sin embargo, las autoridades de Kiev enfrentan un escenario de creciente preocupación de cara al invierno, ante la posibilidad de nuevas ofensivas sobre puntos estratégicos.

Según información obtenida por la inteligencia ucraniana a partir de documentos internos rusos, Moscú tendría previsto profundizar los ataques contra la infraestructura eléctrica del país, con el objetivo de afectar tanto la generación como la transmisión y la capacidad de importar energía.

Uno de los principales riesgos señalados es el eventual aislamiento de las centrales nucleares ucranianas de la red nacional. Una situación de este tipo podría aumentar considerablemente la vulnerabilidad del sistema y complicar el suministro eléctrico para millones de habitantes.

El especialista en energía del Centro Razumkov de Kiev, Volodimir Omelchenko, sostuvo que los objetivos identificados no representan una novedad dentro de la estrategia rusa. No obstante, consideró que las condiciones actuales elevan el nivel de amenaza.

Entre los factores que generan mayor preocupación aparece la capacidad rusa para emplear drones de motor a reacción, sumada a las limitaciones que enfrenta Ucrania para proteger sus instalaciones frente a ataques aéreos y misiles.

Con la llegada de los meses más fríos, el sistema energético ucraniano vuelve a quedar en el centro de la guerra. Para Kiev, mantener operativas las centrales, las líneas de transmisión y las conexiones con el exterior será clave para evitar que nuevos ataques deriven en interrupciones prolongadas del servicio.