La compañía tecnológica Nvidia confirmó este lunes el regreso de Jensen Huang a la presidencia y dirección ejecutiva de la empresa, en una decisión que modifica el rumbo que había tomado su conducción semanas atrás.

La determinación fue anunciada por el directorio de la compañía, que resolvió reincorporar a Huang con efecto inmediato. El movimiento se produjo pocas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump expresara públicamente su apoyo al retorno del empresario.

La decisión representa un cambio significativo en la conducción de una de las empresas más importantes del sector tecnológico mundial, especialmente por el papel que Nvidia desempeña en el desarrollo de procesadores especializados en inteligencia artificial.

El directorio comunicó que, luego de mantener distintas reuniones y conversaciones con Huang, llegó a la conclusión de que estaba en condiciones de retomar sus responsabilidades. También señaló que recibió información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense antes de tomar la determinación.

Trump había manifestado su deseo de que la compañía recuperara a su antiguo máximo responsable, al considerar que su regreso sería beneficioso tanto para Nvidia como para los intereses económicos de Estados Unidos.

La reincorporación se produce después de un período de incertidumbre institucional que había generado repercusiones entre inversores, trabajadores y referentes de la industria tecnológica.

Huang, quien cofundó Nvidia en 1993, vuelve así a ocupar el principal cargo ejecutivo de una compañía que se convirtió en protagonista central de la revolución de la inteligencia artificial.

El regreso también deja planteados nuevos interrogantes sobre el futuro de la empresa y los desafíos que deberá afrontar en un contexto de creciente competencia internacional, controles sobre la exportación de tecnología avanzada y una fuerte disputa por el liderazgo mundial en inteligencia artificial.

Por ahora, el directorio apuesta nuevamente por Huang para conducir la compañía y recuperar la estabilidad en una etapa clave para el negocio tecnológico.